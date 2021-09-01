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悠遊付攜生活市集祭回饋 回饋率最高15%

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
悠遊付攜手生活市集推出最新回饋活動，自9月1日起至10月15日止，活動長達46天，回饋率最高可達15%。 圖/悠遊卡公司提供
悠遊付攜手生活市集推出最新回饋活動，自9月1日起至10月15日止，活動長達46天，回饋率最高可達15%。 圖/悠遊卡公司提供

悠遊付攜手生活市集推出最新回饋活動，自9月1日起至10月15日止，活動長達46天，回饋率最高可達15%。

標榜「只為給你好生活」的生活市集近日迎來300億元營業額的里程碑，更由於商品時時查價，替消費者省去比價麻煩，並收集用戶最真實的使用經驗，相當受到歡迎。

悠遊付與生活市集攜手，讓消費者便利採購生活用品之餘，也能精打細算，自9月1日至9月10日，使用悠遊付支付生活市集訂單，單筆消費990元以上，即回饋100元悠遊付回饋金，每悠遊付帳戶限回饋1次；自9月11日起至10月15日，使用悠遊付支付生活市集訂單，單筆消費660元以上，則回饋6%悠遊付回饋金，每悠遊付帳戶回饋上限120元；活動整體回饋金額共20萬元，發完為止。

此外，針對活動期間註冊的悠遊付新客，若在生活市集成功消費任一筆，即可拿到50元悠遊付回饋金，限額600名，每個悠遊付帳戶限領一次，並可與9月1日至10月15日的回饋疊加，也就是說，新客在9月1日至9月10日在生活市集單筆消費990元，即可領取150元悠遊付回饋金，回饋率可高達15%。自9月11日至10月15日在生活市集單筆消費660元，則可領取90元悠遊付回饋金，回饋率也有13.5%。

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