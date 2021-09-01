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力麗觀光9月搶先推振興住房 每晚1,650元起

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

政府振興券十月發行，力麗集團飯店事業群旗下各館今年9月搶先振興推出「秋高氣爽住房專案」，每晚最低價1,650元起，專案每房再加贈市價899元的保溫水壺，9月先搶攻一波。

力麗集團飯店事業旗下飯店群遍佈全台，各館皆具特色，喜歡山林旅遊的人，力麗馬告生態園區是您的入住首選，可另外搭配神木園半日遊行程，隨導覽老師進行生態之旅，吸收到飽滿的芬多精，明池山莊與棲蘭山莊，平日入住3,600元起，住客還送森林遊樂園區門票，十分超值。

日月潭美景舉世聞名，上半年因旱象導致潭水衰退的窘境現已全數解除，現在正是觀光的好時機，山色與湖景在旁，無論是沿著環湖步道散步或騎腳踏車，皆能感受度假的自在愜意。力麗哲園飯店日潭館、月潭館每晚3,300元起；入住亞洲第一大木屋-儷山林會館日月潭館，每晚4,300元起，旅客一踏進大廳就能感受檜木的怡人香氣。若對水上活動有興趣，力麗觀光集團旗下日月潭三館，皆提供SUP立槳衝浪行程加購，可體驗時下最流行的玩法，在湖中欣賞風景感受更是不同。

力麗觀光飯店集團亦有三天兩夜的住房特惠。力麗哲園飯店台北館、高雄哲園學產文教會館與儷山林墾丁館，入住兩晚3,300元起，平均每晚1,650元含兩客早餐，精打細算的小資族千萬別錯過。力麗哲園飯店台北館鄰近信義區，步行即能抵達松菸文創園區，具地利優勢又不被噪音干擾，離最近的捷運站南京三民站走路僅5分鐘，交通十足便利。喜歡熱情陽光的活力男女，若前往南台灣旅行，建議入住高雄哲園學產會館或儷山林墾丁館會，每晚1,650元起的價格，符合追求CP值的消費者。

力麗 觀光 日月潭

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