疫外驚喜！8月車市大爆發 豐田神車銷售3,131台

8月份雖然進入傳統的民俗月淡季，不過隨著解封後國人用車需求回溫，加上主要廠牌均持續提供有吸引力的優惠方案刺激市場，展間人流延續 7 月的熱絡情況，買氣大為增強，8月總市場達33,148台(比去年同期少4.9%，但今年8月幾乎都在農曆7日的傳統淡季)，優於原先預期許多。

國產車各大品牌在 8 月份均創下好成績，也使得國產車構比來到 53.5 %。1-8月總市場台數為293,019(年增1.5%）。

龍頭車廠和泰車旗下兩品牌TOYOTA與LEXUS和計為11,004台，市佔率33.2%。

月份雖然進入傳統的民俗月淡季，不過隨著解封後國人用車需求回溫，加上各廠牌銷售人員均無法出國休假，在公司提供有吸引力的優惠方案之下，積極邀約客戶來挽回之前三級警戒時期流失的業績，使得展間人潮延續 7 月的熱絡情況，8月總市場達33,148台，比原先預期的市況提高了3 成左右，大大出乎業者的意料之外。

其中TOYOTA 8月登錄 8,998台(去年比96.8%)，佔有率27.1%，神車COROLLA CROSS 銷售3,131 台，帶動8月汽車市場「疫外」驚喜。 COROLLA CROSS 銷售表現在傳統淡季持續衝高，8月份領牌達成超過3,131台佳績，幾乎快佔了市場將近10%，說明了國人對這台車的喜愛程度。另外日本進口RAV4本月銷售表現亦來到1,665台，以及 Altis 賣出 1,207 台，都是讓整體品牌銷售量大增的功臣。

LEXUS 於8月登錄 2,006台(去年比年增26.3%)，奪下豪華車品牌銷售No.1， NX車系本月銷售977台，再次拿下全高級車市場銷售單月冠軍。

對於 9月份預估，和泰車認為將是與去年相當的3.7萬台，和泰車旗下兩品牌和計估 11,550台 ,市佔率: 31.2% 。

主要是隨著疫情趨於穩定，加上政府規劃多種振興經濟方案，以及車廠持續提供優惠促銷方案等利多因素下，預期市場復甦力道可望更加擴大，9月份全月總市場預估可達37,000台以上，去年比100%。