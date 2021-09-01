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豪宅客踩雷！這社區轉售人人慘賠、最多3,500萬

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
尊勝白金苑。取自google 街景圖
尊勝白金苑。取自google 街景圖

實價揭露，北市中山區吉林路豪宅「尊勝白金苑」3樓戶轉手，屋主持有10年，賠了2,000萬。累計該社區交屋至今共7戶轉手，其中6戶慘賠千萬以上，最多達3,500萬元，當初入手的豪宅客幾乎人人踩雷。

豪宅市場近年明顯回溫，尊勝白金苑卻頻傳慘賠，屋比房屋總監陳傑鳴表示，2014年房市反轉前，豪宅產品因為坪數大、總價高，只要房價上漲，轉售獲利都是數百、上千萬，因此成為投資客炒作的標的之一。

中山區吉林路「尊勝白金苑」轉售頻頻出現賠售，可能是2011年推案時價格就較周遭新屋價格高出約一成以上，當時其他案子一坪賣90到100萬，尊勝白金苑卻賣到110~120萬元，由於當時景氣好，市場一片樂觀，仍吸引豪宅客出手。

不過後來市場反轉，在周邊案子比價下，屋主想轉手只得回到正常區域行情，也因此不斷出現賠售案例。

屋比房屋總經理葉國華表示，吉林路一帶生活機能不錯，但比較不是高資產族會偏好的首選住宅環境，投資客想退場，比較不容易找到願意高價承接的自住客，銷售時間一長，投資客往往就會死心認賠出場。

尊勝白金苑位於吉林路、新生北路之間，樓高15層，屋齡約7年，共26戶，均為百坪以上規畫。個案在自2017年開始有住戶手，第一戶7樓戶轉手賠1,629萬元後，接下來6樓、13樓、12樓等戶都賠售出場，其中13樓戶賠3,507萬元最多。

最新一筆為3樓戶，屋主2011年以1.38億元買入，今年7月以1.18億元轉手，賠了2,000萬元。

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