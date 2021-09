準備好迎接世界！Time for Taiwan 線上台灣館上線

交通部觀光局委託台灣觀光協會建置「Time for Taiwan 線上台灣館」,正式於台灣時間9月1日上線,我們要告訴全世界:台灣已經準備好等待大家的到訪。自2020年初全球受COVID-19疫情影響至今未歇,旅行不再是說走就走的自由移動,也限制了觀光旅遊業者親自向世界推銷台灣的機會。

交通部觀光局希望突破疫情、時間、空間的限制,運用數位科技建置【Time for Taiwan線上台灣館】,匯集精彩多元的台灣主題旅遊和影片介紹、觀光圈、國家風景區及各地區的觀光景點和遊程,以及食宿遊購行等各類的產品,提供全世界的旅客和旅遊業者一個最快速、最方便、最完整的台灣旅遊資訊平台,其中最重要的是希望藉由線上台灣館,讓因疫情無法親自赴國外參展的觀光相關業者及單位,補足能量一起宣傳台灣。

線上台灣館比照實體旅展,兼具專業展及一般民眾展的功能:針對旅遊業者的商務洽談交流需求,規劃「Business Lounge」和「Conference Room」,供業者自由交流和線上辦理B2B說明會與旅遊交易會,讓台灣Inbound業者與全球各市場業者在疫情新常態下能夠持續拓展業務。除了B2B的功能限於業者登錄使用外,一般民眾只需連結網址即可進入台灣館,盡情瀏覽探索台灣。

「Travel Taiwan展區」提供北中南東及離島地區的觀光景點和遊程,及各部會推薦的原住民族部落、各式文化體驗、休閒農業遊程、客庄遊程及山林旅遊等主題;「Experience Taiwan展區」則是每個月針對不同客源市場辦理各種線上體驗活動,如遊程產品介紹、直播小旅行、趣味有獎徵答等,透過虛擬實境的模式傳達台灣旅遊獨特魅力。此外,有關食宿遊購行等業者的產品介紹,則分別依來訪台灣的主要客源市場設立日、韓、港澳、北美、泰、星、馬、菲、越、印尼、紐澳、歐洲等12個專屬展區,讓國外業者及民眾直接到自己國家的展區逛展,讓大家在國境開放後,可以立刻來台灣開啟一趟在地、獨特又安全的深度旅行。

觀光局長張錫聰表示,希望在疫情之下無法如常出境旅遊前,不管是曾經來過或是剛計畫要來台灣旅行的世界旅人,都能透過電腦或手機進入展館參觀並獲得最新的旅遊訊息;尚未將台灣列為優先選擇的旅人們,也能在展館裡看見台灣各地的多元人文、自然生態、美景美食,大家一定可以在台灣找到最吸引自己的旅遊元素。台灣絕對是在後疫時代得以安心暢遊,讓世界旅人再次踏上旅程的首選之地!We are waiting for you! Taiwan is waiting for you!