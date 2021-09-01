台彩刮刮樂「小精靈」亞洲首發 頭獎200萬元

台灣彩券公司今天宣布，將於9月2日推出每張售價新台幣200元的刮刮樂「小精靈」，這也是《PAC-MAN小精靈》主題刮刮樂首次在亞洲推出，票面設計原汁原味呈現《PAC-MAN小精靈》遊戲主角小精靈閃躲幽靈族的迷宮歷險，並巧妙將小精靈符號納入玩法設計中，頭獎200萬元共4個，總中獎率34.01%。

經典電玩《PAC-MAN小精靈》自1980年在日本推出後，風靡全球已超過40年，《PAC-MAN小精靈》也演變成為一種生活風格型態，不管是服飾、美妝、手錶甚至是食品品牌，都曾推出相關的聯名商品，魅力橫跨各個產業與世代，現在這股經典不敗的潮流也首次與全台民眾喜愛的刮刮樂結合。

《PAC-MAN小精靈》遊戲中最具代表性的圓形黃色小精靈，源自開發者岩谷徹先生在吃披薩時看到披薩缺口而得到的靈感，遊戲設計透過控制小精靈穿梭在迷宮間一邊吞食豆子賺取積分，一邊躲避各種顏色幽靈的追逐來突破重重關卡，可愛鮮明的角色與簡單易上手的玩法，被公認為電玩史上最經典的遊戲之一，更榮獲金氏世界紀錄認證為「全世界最成功的大型電玩機台」，除了充滿著六、七年級生滿滿的兒時回憶，至今仍深受各個世代的族群喜愛。

其實《PAC-MAN小精靈》主題的刮刮樂在國外早已風行多年，在北美、歐洲與澳洲等地區有數十家彩券局都曾發行過以《PAC-MAN小精靈》為主題的刮刮樂，有些彩券局更固定每年推出《PAC-MAN小精靈》主題刮刮樂，甚至拍攝專屬的宣傳廣告，由此可見《PAC-MAN小精靈》受歡迎的程度。

本次台彩特別推出刮刮樂「小精靈」，頭獎200萬元共四個，只要「您的號碼」對中「幸運號碼」就中獎，刮出「 」符號更可以獲得刮區內所有獎額，總中獎率34.01%，想要體驗《PAC-MAN小精靈》經典遊戲魅力的民眾千萬不能錯過。