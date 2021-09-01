觀傳局輔導55家業者 成功加入MICE安全接待服務鏈

疫情後，台北市政府觀光傳播局為協助會展觀光業者接軌國際趨勢並加強產業國際競爭力，建置台北市安全接待服務鏈，傾力提供國內外旅客安心安全的會展環境。繼今年4月授予35家MICE業者安全旅遊戳記後，觀傳局於8月再成功輔導20家MICE業者，累計今年共輔導55家MICE相關接待服務鏈業者取得WTTC安全旅遊戳記，囊括北市從核心到周圍的會展業者，包含晶華酒店、寒舍艾美酒店、圓山大飯店、台北101觀景台、長榮航空、安益展覽、雄獅旅行社等，公私協力提供國內外旅客在活動中每一階段的安全體驗。

由全球指標性的觀光旅遊組織—世界觀光旅遊委員會(World Travel & Tourism Council, 簡稱WTTC)所創立的安全旅遊戳計畫(Safe Travels Stamp)，全世界已有近三百個目的地參與。隨著多國國境陸續解封，觀光產業即將重啟，為協助會展產業因應疫後新常態做出最好準備，觀傳局著眼國際，於今年2月即加入該計畫，隨即開放業者甄選作業，輔導35家業者，並於4月16日由柯文哲市長公開授證，頒發安全旅遊戳記給每家業者。

觀傳局局長劉奕霆表示，第一期名單以MICE的核心產業為主要輔導對象（如會展中心與會展及活動籌辦業)，為將更多業者納入，以提供旅客整合性的安全旅遊服務，觀傳局於5月再開放第二期申請，且不因本土疫情升溫而卻步，成功輔導20家業者，於9月1日正式授予戳記認證。其中台北凱撒大飯店更響應臺北市政府緊急號召，在疫情嚴峻時刻挺身而出，作為加強版防疫專責旅館收治快篩陽性及輕症患者入住，也規劃除役之後仍以最高安全衛生標準及規格嚴格自我要求，對於日後提供國內外商務旅客來台北旅遊的安全衛生更具信心。

業者於獲證後陸續將戳記做為國內外行銷活動的一環，除了在營業場所展示之外，還在官方網站、相關會展覽及活動產品發佈會露出戳記；宏祥旅行社更表示，在與國際買主談合約時，對方主動詢問是否有拿到WTTC的安全旅遊戳記，顯見該戳記已成為國際旅客選擇目的地的重要標準。

隨著全球疫苗施打率提升，即將迎接後疫情的新常態時代，未來觀傳局也將持續地強化觀光旅遊業的安全及衛生，與國際標準接軌，並協助獲證業者在國際舞台上串聯行銷，打響城市品牌的知名度，讓國際旅客能更放心選擇臺北市辦理MICE活動，使臺北成為國際MICE活動首選的目的地。