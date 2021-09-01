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星宇航空獲WTTC國際安全旅遊戳記 推動台灣觀光

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
未來在星宇航空形象門市、桃園運籌中心、機場票務櫃檯、Galactic Lounge貴賓室等都將放置安全旅遊戳記標示，接軌國際安全旅遊服務接待鏈，提供旅客最安心的旅遊環境。 圖/星宇航空提供
未來在星宇航空形象門市、桃園運籌中心、機場票務櫃檯、Galactic Lounge貴賓室等都將放置安全旅遊戳記標示，接軌國際安全旅遊服務接待鏈，提供旅客最安心的旅遊環境。 圖/星宇航空提供

星宇航空繼7月獲得個資及資訊安全類ISO國際雙認證後，近日再度榮獲世界觀光旅遊委員會WTTC（World Travel & Tourism Council）安全旅遊戳記（Safe Travels Stamp）認證，除了盡心盡力守護旅客飛行安全，未來星宇也將加入推動台灣安全旅遊之行列。國際疫情雖尚未完全趨緩，但隨著全球接種覆蓋率逐漸提高，各國旅遊限制有望隨之鬆綁，無論商務旅行、返鄉探親甚至是觀光旅遊等需求復甦將指日可待，本次星宇航空超前部署取得認證，要為疫後台灣觀光旅遊安全盡一分心力。

星宇航空在台北市政府的輔導及嚴格查核下，成為第二波認證活動中唯一取得WTTC安全旅遊戳記認證之航空公司。星宇航空表示：如同對於飛安的堅持，各項防疫措施從未妥協，相關標準也全力符合國際規範，自形象門市、地空勤人員、客艙環境以至機上用品等，各環節皆加強管控及落實消毒作業，旅客自購票起即享有防疫標準ㄧ致的精品級飛行服務。未來在星宇航空形象門市、桃園運籌中心、機場票務櫃檯、Galactic Lounge貴賓室等都將放置安全旅遊戳記標示，接軌國際安全旅遊服務接待鏈，提供旅客最安心的旅遊環境。

星宇航空目前已開闢澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、峴港、胡志明市、東京、大阪、馬尼拉等九個航點，自9月23日起新加坡航線也將加入營運，順應新冠疫情下的旅遊趨勢，初期航線開闢規劃瞄準剛性商務旅行需求，期望未來攜手台灣各大MICE產業及觀光旅遊業者，共同推動台北成為亞洲會展、商務差旅及觀光旅行的安心首選城市。

星宇航空 觀光 疫情

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