快訊

開學防疫眉角多！戶外課怎上、不到校算缺席？七大問一次看懂

台塑越南鋼廠封廠？廠方：只是預防性超前部署

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導

外傳台塑（1301）越南河靜大鋼廠為防疫封廠，河靜廠大股東中鋼（2002）表示，9月2日至5日是越南國慶連續假日，廠方採超前部署，並不是封廠，只是鼓勵越籍員工盡量留在廠區，減少國慶連續假日的大量流動性，以避免疫情失控。

據了解，由於近期越南疫情持續處在高度警戒，明天起長達四天的國慶連續假日展開，河靜廠台籍員工本來就住在廠區宿舍，現在是擔心越籍員工與眷屬放假返鄉群眾，會導致回廠時風險大增，因此先做勸導規範。

河靜廠主管指出，建議員工長假留在廠區只是預防並沒有強制性，由於廠區內有餐廳及娛樂設施，可以度過假期悠閒時光，尤其目前越南河靜省仍是疫情相對較好的區域，否則萬一人員大量外出造成群聚感染，恐重蹈胡志明市封城的結果，將造成生命財產更大損失。

越南 疫情 國慶

延伸閱讀

驚！越南情侶碧潭夜釣 岸邊驚見浮屍 疑失蹤月餘婦人

台塑：因颶風艾達受損輕微 將儘速復工

越南月餅因非洲豬瘟成話題 新住民姐妹自製家鄉果凍月餅

越南冷凍蝦捲含豬肉 驗出非洲豬瘟病毒

相關新聞

這種咖啡豆批發價漲50％！成本大增讓消費者心驚驚 星巴克要變貴了嗎？

根據國際咖啡組織（ICO）統計，2020年，台灣人一共喝掉24億杯咖啡，隨處可見的便利商店，平均每秒可賣出13杯咖啡，由此可見台灣咖啡商機之大；不過，包括台灣在內，目前全球咖啡市場，正面臨成本攀升壓力，咖啡售價也開始蠢蠢欲動。

前羅氏藥廠營運總裁獻策 楊育民：台灣有發展化學藥物的優勢

行政院BTC會議召開會議，邀請演講的首位專家為前羅氏（Roche）藥廠營運總裁、現任全心醫藥生技公司、及育世博生技董事長...

泰豐、南港之爭 神秘6,000張股權成勝負關鍵

泰豐昨（31）日股東會，泰豐與南港之爭白熱化，雙方以實力說話，南港「意外的」取得勝利，這突如其來6,000張股權奧援，連...

跌破眼鏡 泰豐市場派贏了第一戰

泰豐公司昨（31）日召開股東常會，原預期公司派此役有望小勝，但卻出現意外轉折，昨日攻防重點是雙方互提解除對方陣營董事案，...

ATT台中百億商場案 喊卡

位於高鐵站附近的ATT烏日百億大型購物商場開發計畫昨（31）日突然傳出喊卡，原得標的1.5萬餘坪土地近期將辦理標售。據了...

策略經營／鴻海董事長劉揚偉 四道高牆 鞏固競爭優勢

日經新聞報導，立訊今年將拿下iPhone 13系列約3%產能，這對於從未代工新款iPhone的立訊而言，是新的突破，立訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。