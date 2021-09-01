台塑越南鋼廠封廠？廠方：只是預防性超前部署

外傳台塑（1301）越南河靜大鋼廠為防疫封廠，河靜廠大股東中鋼（2002）表示，9月2日至5日是越南國慶連續假日，廠方採超前部署，並不是封廠，只是鼓勵越籍員工盡量留在廠區，減少國慶連續假日的大量流動性，以避免疫情失控。

據了解，由於近期越南疫情持續處在高度警戒，明天起長達四天的國慶連續假日展開，河靜廠台籍員工本來就住在廠區宿舍，現在是擔心越籍員工與眷屬放假返鄉群眾，會導致回廠時風險大增，因此先做勸導規範。

河靜廠主管指出，建議員工長假留在廠區只是預防並沒有強制性，由於廠區內有餐廳及娛樂設施，可以度過假期悠閒時光，尤其目前越南河靜省仍是疫情相對較好的區域，否則萬一人員大量外出造成群聚感染，恐重蹈胡志明市封城的結果，將造成生命財產更大損失。