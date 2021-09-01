寒舍旗下喜來登、艾美推「1+1」婚宴專案 攻小型喜宴

寒舍（2739）旗下兩間飯店「台北喜來登大飯店」及「台北寒舍艾美酒店」聯合搶婚，同步推出「1+1」婚宴專案，讓優惠更放大，在疫情之下搶攻小型喜宴市場，同時為新人明年的大型婚宴「超前佈署」。

台北喜來登大飯店即日起至12月30日前推出「微婚禮1+1」優惠，五人桌席8,888元，續訂正式婚宴免費贈送文定儀式（價值5,000元）外，再贈婚禮主持人、主桌免費、卓越套房住宿好禮三選一，最高現省3萬元。

「微婚禮1+1」續訂優惠不限平假日，凡於今年底前舉辦四桌以上桌席，續訂明年正式婚宴每桌21,900元起，達15桌以上即可享免費文定儀式與好禮三選一。並回饋「喜宴菜色全面升級」，節省時間與額外花費一次輕鬆搞定文定迎娶到婚禮宴客。

台北寒舍艾美酒店位於信義區核心地帶，時尚優雅的氛圍，為新人宴客的首選之處，同步推出「愛戀1+1」婚宴優惠。首先，推薦新人今年先下訂「精選艾美」微型婚宴來舉辦家宴，11月30日前於精選好日享每桌12,800元，每桌用餐人數6位，最低保證桌數4桌起，接著，任選加購明年的大型婚宴專案，凡訂席達保證桌數即享「愛戀1+1」回饋禮遇，包含主持人服務、奢華住房乙晚或是免費加贈一桌宴席，邀請親友見證圓滿的愛情，同時也為荷包精打細算。

疫情擾婚期，不少新人只能選擇登記，但結婚乃人生大事，許多長輩與家庭仍講求婚禮廣宴親朋好友、辦得風光體面。寒舍集團宴會業務資深協理李邦媛表示，「為體恤新人們在疫情下能有效減少婚禮開支，同時滿足家中長輩的期待，台北喜來登大飯店及台北寒舍艾美酒店以1+1幸福雙倍的實質回饋，讓新人兼顧防疫同時設宴款待雙方家長見證幸福，待疫情回穩後再舉辦正式婚宴。」

寒舍集團表示，「1+1」婚宴專案，讓新人在下半年挑個好日子舉辦小型文定或家宴，解封後再選出屬意的場地及日期舉辦大型婚宴，提前卡位避免滿檔窘境，且能享受經濟實惠的婚禮基金回饋，終身大事與防疫安全兩不誤。