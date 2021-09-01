PCB廠泰鼎 九月底前拚疫苗覆蓋率100%

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎-KY（4927）表示，本周已依合規管道向泰國醫院申請由本公司自費為員工施打新冠肺炎疫苗，預計可以取得至少1.3萬劑疫苗。待核准程序完成後將於九月第二周為全體員工施打第一劑，於九月第四周完成第二劑的接種，九月底前可望達成疫苗覆蓋率100%的目標，為員工及工廠增添基礎防護。

泰鼎-KY指出，除推動積極疫苗政策以保護員工健康外，公司亦持續進行ABS生產密封泡泡。在「就地生產、就地休息、就地吃飯」的方針下，安排員工住廠、照顧其三餐食宿並定期進行核酸檢測篩檢以降低員工通勤往返的風險並提高工廠生產力。

該公司也表示，另配合泰國政府，規畫並建置Apex沙盒計畫(Apex Sandbox Project)，旨在進一步保護工廠營運及員工安全。Apex沙盒計畫將憑藉良好的動線規畫完善確診者收治及高風險員工隔離措施、透過機器人等高科技的運用，同時兼顧隔離者的生活機能及支援人員的健康安全、並加入太陽能板節能設計使沙盒能源供應自給自足，預計今年十月中就可以正式啟動使用。

泰鼎-KY指出，公司深耕泰國20餘年，管理團隊向來非常重視員工。藉由一系列的防疫規劃及實施，在疫情下穩定公司各廠的生產產能，確保營運不受重大影響。