三星Z Flip3 Z、Fold3在台預購開跑 神腦獨家3好禮

下半年神腦（2450）全通路推出「週年連歡慶」，首波強檔則是話題度高的「三星摺疊旗艦機」預購活動，神腦超前振興送出最高價值6,490元的頂級大禮包，可任選咖啡機、沙龍級家電等，還有三星藍牙耳機、家電加價購最低43折起，刷國泰、玉山卡享30期零利率。

在韓國預購告捷的三星最新旗艦摺疊機Z Flip3、Z Fold3在台灣已經預購開跑，神腦獨家獻3大預購禮，第一，原廠登錄送「全星守護行動裝置意外保障一年期+三星商城星享禮指定配件購物金」；第二，神腦全通路提前振興，送出價值6,490元的大禮包，有PHILIPS全自動研磨美式咖啡機、沙龍級離子吹風機、Galaxy Buds 2藍牙耳機等超值組合任選；第三，來神腦門市預購，再加贈配件購物金最高2,000元，另外，刷美國運通卡再額外獲得3,000元神腦會員福利金。預購三星摺疊機，還享週邊配件、家電及螢幕最低43折加價購。

神腦開學季熱賣筆電，空機分期價最低1,498元起(6期)，搭配門號方案最殺只要1,990元。大學新鮮人必備的筆記型電腦，，1萬元上下的ASUS E410MA(14吋)、ASUS E210MA(11.6吋)，走輕薄路線、續航力達12小時，適合通勤學生攜帶到校上課、文書處理；2萬5千元左右的ASUS F515JF(15.6吋)、HP 15s(15.6吋)、Lenovo Slim 5(14吋)，儲存空間512GB、處理器效能更佳，遠距上課連網速度更快、更穩。

神腦指出，在下半年的購物旺季，加入神腦會員能幫你省更多，除了新會員享有10,000點紅利點數外，9月起不論新、舊會員，於全通路消費，商品都可以「會員優惠價」輕鬆購入！神腦全通路鼓勵民眾使用行動支付減少接觸，有LINE Pay、 Pi 拍錢包、街口支付、Hami Pay、Apple Pay，LINE Pay 綁定滙豐匯鑽卡、台新@GoGo卡最高享6%回饋，刷元大卡單筆分期滿額最高回饋2,000元。神腦台北天母門市遷至新址士林區天母西路49號，於9月10號盛大開幕，前三日來店消費滿額抽HomePod mini(3名)及PS5購買機會(6名)，數款3C夯品開幕慶最低5折起。