PChomeX家好選物滿周年，一款水餃賣掉200萬顆

PChome網路家庭（8044）推動「PChomeX 家好選物」優質選物服務滿周年，至今推出麻膳堂水餃、星級主廚牛肉麵、桃城雞排等逾15支商品，營運表現逐月攀升，整體業績較去年大幅成長10倍，並將銷售通路推廣便利商店、超市、量販等近5,000間實體店家，打出選物服務新藍圖。

PChome網路家庭電子商務事業部協理萬岳偉表示，一年來麻膳堂水餃累積銷售超過200萬顆、桃城雞排單日團購超過1萬包。網家協助品牌從零到有開發商品，且兼具製造商、通路商、供應商等多重身份及能力，為商品「賦能」及「再造」的價值，並運用大數據分析點燃商品力及通路力，提升商品流通性、觸及多元客群，幫助品牌商品凸顯定位優勢。PChomeX 家好選物積極與多元品牌、不同職人合作，未來除了擴增更多常溫系列食品外，也將協助餐飲品牌進行零售轉型，並延續以「家」為出發點的精神，預計引進更多跨領域的家居系列產品，攜手所有合作夥伴開創市場區隔與商品獨特，擴展全方位的銷售場域。