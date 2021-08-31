快訊

首批疫苗BNT明天抵台 慈濟基金會證實將派員接機

PChomeX家好選物滿周年，一款水餃賣掉200萬顆

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

PChome網路家庭（8044）推動「PChomeX 家好選物」優質選物服務滿周年，至今推出麻膳堂水餃、星級主廚牛肉麵、桃城雞排等逾15支商品，營運表現逐月攀升，整體業績較去年大幅成長10倍，並將銷售通路推廣便利商店、超市、量販等近5,000間實體店家，打出選物服務新藍圖。

PChome網路家庭電子商務事業部協理萬岳偉表示，一年來麻膳堂水餃累積銷售超過200萬顆、桃城雞排單日團購超過1萬包。網家協助品牌從零到有開發商品，且兼具製造商、通路商、供應商等多重身份及能力，為商品「賦能」及「再造」的價值，並運用大數據分析點燃商品力及通路力，提升商品流通性、觸及多元客群，幫助品牌商品凸顯定位優勢。PChomeX 家好選物積極與多元品牌、不同職人合作，未來除了擴增更多常溫系列食品外，也將協助餐飲品牌進行零售轉型，並延續以「家」為出發點的精神，預計引進更多跨領域的家居系列產品，攜手所有合作夥伴開創市場區隔與商品獨特，擴展全方位的銷售場域。

PChome 網路家庭

延伸閱讀

高市23件肉製品驗非洲豬瘟病毒 越南水餃、月餅4件呈陽性

越南豬肉製品 再查獲水餃、月餅含非洲豬瘟病毒核酸

PChome 24h購物攜手甜點控　限量推獨家聯名中秋禮盒

「中鋼」賣隱藏版水餃？ 網友直呼：超好吃！想買也買不到

相關新聞

汽車零組件業者要「維修權益條款」保命 今公聽會論戰

在車燈大廠帝寶被德國戴姆勒跨海到台提告，一審判帝寶賠償3000萬並銷毀模具後，汽車零組件產業希望台灣納入「維修權益條款」...

泰豐經營權試水溫 解除南港法人代表董事趙國帥失敗

被視為南港與泰豐經營權之爭的導火線，泰豐解除南港代表人趙國帥的董事職務，在股東會的投票表決以48.13對50.15，並未...

Gogoro Network取得中油194個電池交換站標案

Gogoro Network表示，積極參與智慧電動機車能源補充設施普及計畫，並已順利取得台灣中油公司110年度電池交換站...

雅茗啟動營運3.0計畫 全球示範店插旗台北公館商圈

進入後疫情時代，雅茗-KY集團準備啟動營運3.0計畫，「全球門店同步升級」、「強化布局美國市場」、「啟動餐食布局計畫」，...

德翔海運：運價飆漲 中國大陸內陸船改往近洋線搶商機

德翔海運集團董事長陳德勝分析，貨櫃輪運價飆漲，衍生出各種奇異現象，全球塞港的情況，讓缺船更為嚴重，也因為亞洲線運價太好，...

海運運力短缺 中航估第4季運價續揚

海運運力短缺，導致運價走高，中航評估，短期仍不易解決，認為運價第4季將持續上漲。此外，缺櫃、缺艙問題難解，部分業者將散裝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。