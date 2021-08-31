汽車零組件業者要「維修權益條款」保命 今公聽會論戰

在車燈大廠帝寶被德國戴姆勒跨海到台提告，一審判帝寶賠償3000萬並銷毀模具後，汽車零組件產業希望台灣納入「維修權益條款」聲浪日益增大。立委邱議瑩、邱志偉、何欣純與蔡易餘於今（31）日召開公聽會，討論「專利法」相關修正草案。不過，經濟部智慧局回應，國際間尚未有共識，修法未必能解決問題。

立法委員邱議瑩為「專利法」第一百三十六條提案人，去年提案修正，要在「專利法」內增加「維修免責條款」，目前已一讀待排審。她表示，希望讓民眾和台灣汽車零組件廠能在不違反專利法的情況下，生產、銷售、使用未經原廠授權的副廠零件，使民眾有選擇正副廠零件的自由，讓汽車能夠維持既有功能及恢復外觀，也避免副廠廠商被告的疑慮。

律師王雅泠表示，「維修權益條款」的核心價值，就是在汽車原、副廠零件充分競爭的維修市場中，給予消費者一個自由選擇的機會。陽明交通大學科技法律學院教授劉尚志認為，維修權益條款之所以必須制定，是因為汽車零件外觀設計所獲得的權利，在新車市場受到保護後，不當地延續到汽車售後市場，使得消費者在維修零件的選擇造成過度的限制，也不利於汽車零件產業的發展。陽明交通大學科技法律學院教授邱羽凡指出，企業若被禁止生產副廠零組件，供應商將產生營運與生存的問題，屆時可能會產生大量經濟性解僱的勞資爭議。

但是，東吳大學法學院教授章忠信則指出，專利法採屬地主義，我國專利法單方面開放維修免責條款，外國沒有開放，則國產零件依舊不能外銷，其他地區低價或劣質零件反而可以進入本地市場。他認為，「維修權益條款」納入與否，恐淪為原廠與副廠商業之爭，和消費者不一定有關。台大法律系李素華教授也表示，「產業升級、產業轉型、發展高附加價值產業」絕非口號，尊重專利權及創新研發者的努力，是前進與努力的第一步。

經濟部智慧局則回應，經過與產業座談，雖然汽車零組件業大多對維修權益條款表贊同，但機車業者認為，此條款會導致中國大陸零件傾銷台灣，表示反對意見。智慧局也認為，外商看重台灣的優質IP保護環境，因此樂意來台投資，維修權益條款恐怕會造成「保護倒退」。