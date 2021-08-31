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德翔海運：運價飆漲 中國大陸內陸船改往近洋線搶商機
德翔海運集團董事長陳德勝分析，貨櫃輪運價飆漲，衍生出各種奇異現象，全球塞港的情況，讓缺船更為嚴重，也因為亞洲線運價太好，近期連中國大陸內陸的貨櫃輪都轉出來搶攻近洋線市場商機，預計9月在中國大陸10月1日黃金周假期前仍會有幾波GRI漲價。
陳德勝分析，疫情改變全球物流供應鏈，人力短缺等，造成歐、美大塞港的情況非常嚴重，讓全球海運市場一船難求，船舶都在各港口排隊等進港，使得全球船舶數量在短時間急缺，造成各市場需求大，供給少，近洋、遠洋線的貨櫃運價一起漲。
全球從缺櫃已經演變為缺船，缺船的問題嚴重，根據相關的統計數字，全世界閒置運力已小於 0.7%，這是歷史上從來沒有出現過的新低水準，代表能用的船都已經投放到各航線使用，也因為近洋線的船舶短期，近期出現原本航行中國大陸內陸的船舶轉為航行亞洲近洋線，近期中國大陸內陸航線運價也跟著飆漲。
陳德勝說明，目前印巴、澳洲貨量需求量大，受到各地塞港造成船期缺班而持續增溫，運價也時持續看漲，澳洲每20呎運價上看4,000美元，印巴運價則會來到3,000-5,000區間。至於東南亞包括菲律賓、越南、泰國、星馬近期持續受到疫情而有影響貨量，尤以越南胡志明進行硬封城後價量下滑更明顯。
預期在越南政府強力控制後，應該在9月初可逐漸恢復正常，貨量急速湧出的需求，又會改變市場的供需；另外，菲律賓政府也開始放寬，雖然疫情仍嚴峻，菲國已決定大馬尼拉區 自8月21日將防疫等級由ECQ降級為modified enhanced community quarantine (MECQ)，目前也開始感受到市場回溫。
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