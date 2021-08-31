後疫時代營運展望 味全：太陽漸漸升起
味全執行長張教華表示，今年第二季台灣疫情爆發，但味全主要經營民生必需品製造銷售，營運表現仍然不錯，對於下半年營運展望，他形容應該會是「太陽漸漸升起」。
味全2020年營收186.5億元，年減7.8%，稅後純益5.35億元，每股純益1.06元，雖然表現不及2019年，但扣除處分資產的一次性收益後，獲利仍較2019年成長，而味全的好表現也一直延續至今年，上半年營收93.14億元，稅後純益1.83億元，每股純益0.36元。
味全董事長陳宏裕也說，受疫情影響，全球經濟下包括消費市場，整體產業也受衝擊、衰退，在疫情期間，迅速地在台灣、大陸採取應變措施與因應方案，並進行潛在市場與消費者行為轉變之研究，展開後續生意發展規劃，因此營收與獲利都有不錯的表現。
執行長張教華表示，在面對疫情下仍逆勢成長，主要在台灣市場提出兩大經營方針「品牌、品類聚焦」與「品牌資產重建」，並依此展開「大幅提升銷售」、「調整組合改善毛利」、「費用合理化」、「品牌資產的重建塑造」、「深化營業推廣強度」五大策略。
對於營運成長的動能，張教華表示，除了持續進行品牌品類的整合以外，重點仍在提升銷售量、毛利率，並將費用合理化，讓公司戰力越來越強。對於營收成長幅度會否如年初目標維持在雙位數成長，張教華僅保守表示，今年的營收成長也會在「合理範圍」內。
而今年以來運費、原物料的價格上漲，除了調整商品結構、加強銷售高毛利商品外，也有可能會轉嫁到產品上，調整促銷價格，但不會反映在基本價格上，目前也只是方向性的評估。
張教華也說，味全主力商品林鳳營鮮乳市佔率已經緩步回升至22%，但成長不夠快，要回到過去逾40%的市佔率，還有一些努力要做，而業務用通路由於受到疫情影響，不少餐飲業停業、關門，因此衰退不少，但B2C的表現仍有支撐。
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