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IKKA-KY擬投資台灣 投入車載鏡頭及ADAS軟體領域

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

IKKA-KY（2250）將投入ADAS領域，有鑑於台灣是電子發展重鎮，IC設計、製造、設備模組、軟體發展等，近年來均有相關領域廠商不斷投入，產業環境日益成熟。夾帶此一整體環境優勢，IKKA-KY擬運用其長期深耕汽車零組件之優勢，評估於台灣設立營運據點，進軍ADAS模組發展。目前已經鎖定2-3家台灣公司、將進行投資，技術合作，及協助台灣公司透過IKKA 日本資源打入日本汽車市場。

由於汽車自駕功能之提升，除了電動車列為標準配備外，目前傳統汽車也從高階往中階車種開始下放；根據研究機構IDC《全球自動駕駛汽車預測報告（2020-2024）》指出，未來5年自動駕駛汽車年複合成長率將達18.3％。隨著自動駕駛等級不斷提升，因牽涉道路與用路人安全，各項電子設備等級也都需要有更高強度的要求，而IKKA-KY長期與日本一線汽車供應鏈合作，於汽車電子零組件供應品質及良率有一定之水準，因此本次從目前生產之EPB、電裝線束模組等泛汽車自駕領域之產品，跨入鏡頭模組零組件產品，僅為產品線之延伸，製造工藝並無太大困難，惟公司與台灣廠商接觸過程中，除硬體零組件外，也同時部分應用軟體廠商進行洽談，甚至不排除投資軟體開發廠商，透過軟硬體結合方式，發揮產品更大效能，並開發日本以外如中國之市場。

由於IKKA-KY投資台灣進度已在積極評估中，預期將在今年內完成；而豐田(TOYOTA)後續之生產狀況，公司也在持續追蹤中，惟截至目前為止，生產計畫並未受到影響。如前所述，加上IKKA-KY 上半年之表現，預期IKKA-KY今年將較去年成長。

日本

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