飯友食品攜甘霖基金會 發起「粥而復食」為獨老募甜粥

成立36年、有「罐頭世家」之稱的飯友食品，今(30)日攜手甘霖基金會舉辦「粥而復食」公益活動，期盼為台灣社會角落中的尚需為溫飽愁煩的弱勢長輩和身障朋友們傳遞愛，令他們「零負擔」地享受簡單料理又健康美味的食品。

活動並邀請近期爆紅的「萬秀金孫」張瑞夫一同響應，從9月9日開始，只要消費者購買系列甜粥，飯友即捐贈一盒粥品給甘霖基金會，將送暖給弱勢長輩和身障朋友們。

今天活動現場由台中后里「萬秀洗衣店」幕後推手張瑞夫親自加熱粥品，給參加的長輩食用。他說，飯友是中部知名在地企業，萬秀身為台中的一份子，能推廣讓長輩們更便利的吃到營養的食，這是一件非常好的事。

張瑞夫也分享疫情期間為祖父母煮粥的趣事，他呼籲年輕族群能多關心身邊的長輩；現場有阿嬤接過張瑞夫的粥品，也像看見自己孫子一般，笑顏逐開。

飯友食品以「嚕肉飯」、「大土豆麵筋」等罐頭產品享譽家戶餐桌，董事長楊奕焜表示，疫情尚未停歇，半封關的生活深深影響獨居在家的長輩們日常生活。

隨著疫情稍微穩定，飯友以新產品「粥而復食」甜粥系列與甘霖基金會合作，發起一年份「粥而復食四季甜在心」公益甜粥捐贈計畫，他率先捐贈2箱、張瑞夫預購2箱，富旺國際副總經理江庭華也捐贈6箱甜粥。

為在地獨居長者送餐服務已超過20年的甘霖基金會，目前送餐量達850人，領先台中市各單位，其中有400多名長者為獨居老人。