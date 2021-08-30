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台泥與大陸金隅集團深化戰略合作 共同插旗山西

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

台泥（1101）與大陸金隅集團深化戰略合作，台泥旗下的台泥（英德）水泥公司與金隅旗下的唐山冀東水泥公司，今天宣布於山西省忻州市代縣工業園區設立新合資公司，將接管山西當地的宏威水泥一條日產4,500噸熟料及水泥的生產線等相關資產，共同推展固危廢棄物處理的綠色環保業務。

台泥主管表示，金隅集團的前身是北京市建築材料工業局，後來北京建材集團重組，金隅獨立，目前金隅是北京最大的水泥生產商及房地產開發商。台泥與金隅本來就合作關係緊密，像是台泥的遼寧廠，就是委由金隅託管，已經有2、3年。

另外台泥與金隅集團在2019年的兩岸企業家紫金山峰會期間，也簽署戰略合作框架協定。雙方目標共同推動水泥產業優化布局和轉型升級發展，積極探討在環保產業、裝備製造、新型材料與智慧製造等領域長期開展合作，並攜手開拓海外市場，探索建立兩岸企業互利、共贏的新發展模式。

台泥主管表示，金隅在推動低碳水泥製程，以及固危廢棄物處理業務等綠色永續發展方面，成績居於業界領先，與台泥發展方向一致。此次主要是金隅考量山西水泥市場的整合度不高，擬收購當地宏威水泥的一條生產線，邀請台泥一同參與。

台泥其實早在5月中的董事會，就已通過要在山西設立新合資公司，名稱暫定台泥晉中環保科技，新公司資本額人民幣4億元（約新台幣17.2億元），今天合作對象正式揭曉。金隅旗下的唐山冀東水泥公司取得新合資公司六成股權、居於主導，台泥（英德）則是占四成股權，算是參與投資。雙方合作範圍除了水泥、石灰石、建材等生產銷售外，也將聚焦新材料技術及環保技術的推廣。

台泥集團近年積極推動大陸環保事業，台泥貴州安順廠從2015年開始利用水泥窯高溫協同處理生活垃圾，目前已經推廣到廣西貴港廠、湖南靖州廠、江蘇句容廠和廣東韶關廠等。而金隅集團也是大陸環保產業的龍頭，旗下危險廢棄物、生活污泥及污染土處置業務遍及大陸十多個省市。

台泥 環保

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