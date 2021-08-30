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疫情衝擊店面 不少「由股轉房」族鎖定獨身租賃套房

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

過去店面、商辦等商用不動產，有租金投報高、資金週轉快的特色，成為投資置產族群的首選，信義房屋旗下安新建經表示，疫情使零售消費與辦公模式產生變化，讓店面跟商辦市場受到影響，相較之下，住宅市場需求相對穩定，不少買方都鎖定「好出租的」住宅標的。

加上近來股市起伏較大，許多投資人獲利了結，安新建經表示，「由股轉房」趨勢逐漸明顯，開始出現資金挪移潮，其中以帶有租金效益的房屋標的最受青睞，讓剛性需求始終存在的住宅產品，交易率先回溫；另外因為受到疫情及少子化趨勢影響，「適合獨居的出租套房」及「精緻化的學生套房」成了熱門選項。

但安心建經提醒，一般來說，套房在銀行貸款時會比較受限，如果總坪數低於15坪的，通常沒辦法貸到7成，還得預留一些裝修費用，自有資金需準備充足。安信建經也指出，近期「代辦建築融資」服務詢問熱烈，代辦融資金額月評估約增三到四成，多數建商的推案動機來自於「剛性與置產需求穩定」、「遞延性推案」、「寬鬆貨幣及低利率之資金行情」，及「經濟成長帶動房市」等因素。「經濟、資金、通膨」將成為鼓動下半年房市持續復甦的動力來源。

疫情 租金 少子化

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