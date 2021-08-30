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綠電帶動原鄉農業 打響花蓮立山文旦品牌

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

不讓台南麻豆、花蓮鶴岡專美於前，花蓮世豐電力今年大舉收購花東縱谷卓溪鄉立山村特有的「立山文旦」，清甜多汁、果肉細緻，還有耐人的柚香餘韻，堪稱文旦界的極品。但因地處陡峭山坡，搬運艱困，鮮為人知，在卓溪鄉長呂必賢、高小成議員、金淑敏代表會主席等人積極促成下，齊心打響「立山文旦」新品牌。

世豐電力投資花蓮卓溪鄉興建37.1MW水力發電廠，關心地方社區發展，與當地原住民部落互動良好，繼日前大舉採購卓溪鄉的蜜雪、夏雪芒果，為果農帶來空前搶購熱潮，供不應求，今年再度採購立山村特有的立山文旦，採購量更從去年的2750箱，增加至3000箱，世豐電力與當地果農站在一起，要讓外界認識花蓮「立山文旦」的美味。

立山文旦主要產地的古村部落主席胡惠生表示，近日140多名村民聯名表達全村對世豐電力的感謝，並支持世豐電力在卓溪鄉興建小水力電廠，有助原鄉農民和部落發展，營造共享、共創、共榮的生態圈。

世豐電力總經理李錦浚表示，水力發電廠的建置，不僅不會影響農業灌溉，反而可作為當地儲備水源，世豐電廠完工後，也會像全台水力電廠般成為綠色觀光景點，結合當地發展農業及觀光生態旅遊，帶動地方的繁榮。除了立山文旦、卓溪鄉蜜雪、夏雪芒果，世豐仍密切關注小農的各種農業產物，希望幫忙拓展至全台與國人一起分享原鄉的各種好物。

卓溪鄉立山柚農產銷班班長蘇明聖指出，立山文旦與鶴岡文旦最大差別就是多了一份特有的柚香餘韻，8兩上下的圓尖柚子堪稱為極品。世豐電力與卓溪鄉公所積極教育農民，利用科技網路協助原鄉建立行銷管道，今年更導入QR Code產銷履歷證明，要將品質更優良、香甜多汁的立山文旦柚推廣至全國。

卓溪鄉立山村自民國65年開始全面種植文旦柚，種植在海拔240公尺山坡地，四周環繞著秀姑巒溪第二大支流「豐坪溪」畔，源自玉山山脈清澈泉水不絕、天然礦脈釋出的礦物質孕育下，加上日曬充足、氣候適宜，文旦大小約450公克至650公克，果實甜美細緻、水分飽滿，甜度更在12度以上，並含豐富的維他命C及纖維素，將花蓮卓溪鄉的好水、好品質都濃縮在一顆顆飽滿草綠的文旦柚子內。

文旦 電廠 農業

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