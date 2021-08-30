醫美保養銷售旺 富邦媒攜理膚寶水打造虛擬醫美小鎮

富邦媒（8454）攜手知名醫美品牌理膚寶水，打造全台首座虛擬醫美小鎮，9月2日起「3D互動式醫美顏究室」正式進駐，提供momo會員肌膚急救保養方案及產品資訊，「momo X理膚寶水安心保養列車」也將於臺北捷運雙線發車，讓民眾在通勤空檔找到最佳保養對策。

富邦媒總經理谷元宏表示，醫美市場蓬勃發展，今年上半年momo醫美保養銷售，及領導品牌「理膚寶水旗艦館」雙雙繳出年增雙位數成長佳績，優異成績來自momo長期深耕品牌策略，近年更積極與品牌合作共創momo會員專寵服務，包含推出momo專屬體驗活動、獨家限量商品等。

繼2020年momo X理膚寶水華山肌膚藍圖基地貨櫃屋，及momo會員專屬封館之夜，今年雙品牌再度攜手打造全台首座虛擬醫美小鎮，谷元宏表示，除有3D互動式線上活動頁，更首創捷運版醫美行動快閃店，帶給消費者不受時間、空間限制的全方位購物服務體驗。

momo X理膚寶水首座虛擬醫美小鎮將於9月2日正式揭幕，進駐線上「3D互動式醫美顏究室」採用3D虛擬實境設計，隨著滑鼠360度移動如親臨現場了解品牌產品及肌膚衛教資訊，並提供24小時不間斷五大肌膚問題如舒緩保濕、彈潤撫紋、全護防曬、乾敏修復、控油抗痘的急救保養方案。

捷運版醫美顏究室「momo X理膚寶水安心保養列車」則將於北捷雙線發車，9月2日淡水信義線首發，9月3日板南線接續發車，Q版實驗室空間除可盡情拍照，還可掃瞄車廂中QR CODE立即進入虛擬醫美小鎮。

momo獨家限定限量商品「理膚寶水多容安精華 醫美顏究室禮盒」也將於活動首日亮相，內含2支理膚寶水多容安舒緩保濕修護精華(安心小藍瓶)及經典保養好禮組，再贈防疫好物感應式酒精噴霧儀，限時價2,100元，就能帶回總價3,840元的超夯商品。同步登場的還有搶先全台發售的「理膚寶水B5修復霜 寶可夢禮盒」，活動價1,360元，以及「薇姿M89安瓶 醫美顏究室禮盒」，好康價1,328元。