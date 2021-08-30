台南房市熱 法拍僅市價9折難撿便宜

許多買方希望以低價購屋而投入法拍市場，住商機構企畫研究室依內政部2020年法院拍定成屋平均價格資料，與代表一般市場交易的實價登錄均價做比較，六都中，高雄市的法拍價格僅實價登錄均價的58%，相當於市價6折，台北市為73.2%，約市價7折，而新北市、桃園市、台中市則都在8折以上，法拍價格與市價相差最少的是台南市，法拍均價12.0萬與實價均價差約1成，相當於市價打9折。

住商旗下的大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，台南市除因基期低，加上科技園區等議題房市大好，一般個案價格揚升，促使買方轉進法拍市場，但價格競逐結果推升拍定價，也讓法拍價格和市價相去不遠的狀況。

高雄市近年價格攀升幅度不如其他五都高，一般市場的價格尚在買方可接受範圍，去年法拍移轉量減少，法拍物件熱度不如過去高，反而更容易出現低價；而台北市好物件多數已經在成屋市場去化，法拍案多屬於有難度的個案，因此產生利差。

郎美囡表示，區域房市熱絡、或有條件優越的法拍物件，買方搶標也容易拉高拍定價，然而條件不理想或規模太大的物件往往至第三拍，有機會出現破盤價才能吸引投標。法拍市場雖有機會撿便宜，但法拍購屋跟一般購屋流程大不相同，建議民眾前進法拍前不僅需多方查訪，熟悉流程外，資金也要充分到位，避免保證金被沒收。