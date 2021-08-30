異軍突起 基隆這區房價5年漲3成排第一

東森房屋統計基隆市各行政區房價指出，中山區異軍突起，住宅均價從一坪12.1萬，漲至15.8萬元，5年大漲31%排名第一。

東森房屋基隆中山店加盟店店長魏銘志表示，中山區一直不是基隆房市買賣熱區，但近年受惠市港再生標竿計畫帶動，加上交通便利，有中和路、德安路交流道往台北、西定高架直達基隆火車站，加上大型建案的帶動，近兩年房價的漲幅相當明顯。

魏銘志表示，中山區是比較舊的地區，前幾年都很少有新的大型建案，主要都是20幾年前建的，低樓層公寓一坪大約12-13萬元，五樓大約8萬元左右就可以入手，因為門檻低，坪數又實在，主要都是當地首購族在購買。

傳統電梯大樓的產品相對稀少，主要都以樓中樓為主，帶車位一坪大約14至15萬左右，也很受年輕人喜愛，

魏銘志說，基隆中山區社區規畫多元，大多包含多種類型的房型，像是主要別墅社區美之國，裡面有庭院式的別墅，車庫的別墅，獨棟雙拼四拼八拼等，一般庭院式別墅大約850萬就有機會入手，大坪數別墅則可到1,500萬以上，主要客群為基隆在地人換屋購買。