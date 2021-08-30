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異軍突起 基隆這區房價5年漲3成排第一

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
基隆中山區別墅社區 圖／東森房屋提供
基隆中山區別墅社區 圖／東森房屋提供

東森房屋統計基隆市各行政區房價指出，中山區異軍突起，住宅均價從一坪12.1萬，漲至15.8萬元，5年大漲31%排名第一。

東森房屋基隆中山店加盟店店長魏銘志表示，中山區一直不是基隆房市買賣熱區，但近年受惠市港再生標竿計畫帶動，加上交通便利，有中和路、德安路交流道往台北、西定高架直達基隆火車站，加上大型建案的帶動，近兩年房價的漲幅相當明顯。

魏銘志表示，中山區是比較舊的地區，前幾年都很少有新的大型建案，主要都是20幾年前建的，低樓層公寓一坪大約12-13萬元，五樓大約8萬元左右就可以入手，因為門檻低，坪數又實在，主要都是當地首購族在購買。

傳統電梯大樓的產品相對稀少，主要都以樓中樓為主，帶車位一坪大約14至15萬左右，也很受年輕人喜愛，

魏銘志說，基隆中山區社區規畫多元，大多包含多種類型的房型，像是主要別墅社區美之國，裡面有庭院式的別墅，車庫的別墅，獨棟雙拼四拼八拼等，一般庭院式別墅大約850萬就有機會入手，大坪數別墅則可到1,500萬以上，主要客群為基隆在地人換屋購買。

魏銘志分析，目前中山區有造鎮大案「新橫濱」，總戶數逾千戶，目前有喊出早鳥價29萬，之後可能會站上3字頭，由於今年9月市府規劃的快捷公車即將通車，未來可以從中山直達台北市中心，預料中古屋市場還會有成長空間。

資料來源／東森房屋
資料來源／東森房屋

隆中 建案 房價

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