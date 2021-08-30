離岸風電搶才大戰 達德、長榮大學啟動產學合作

走過釋股風暴，達德能源今（30）日與長榮大學簽訂產學合作意向書，達德能源董事長王雲怡指出，5月中本土疫情大爆發，隨即採取嚴格的邊境管制，一時間所有外國籍人員都無法進入台灣，以他們單一公司為例，就有多達約1,000名外籍技師的需求，當時她就在想，「如果這些技師不是來自國外，而是來自台灣，我們就不會有這樣的風險」。

王雲怡強調，台灣推動綠能轉型刻不容緩，需要大步前進，她也坦言，再生能源要能於短期內發展，有著諸多挑戰，尤其面臨前所未見的全球疫情，以離岸風電而言，全球的風場裝機時程都發生嚴重延誤，但她的想法是，既然遇到問題就去解決。

王雲怡指出，台灣政府積極推動離岸風電產業本土化，加以國內防疫成效卓著，雖然離岸風電海事工程受疫情及邊境管制衝擊，但以達德能源所開發的允能雲林風場而言，其本土化進度不但數量超標達成，也如期交付，顯見深化產業本土化，非常有助於降低台灣受變國際情勢變化衝擊，產業應該更為積極和學界合作，培養出氣候變遷時代下，戰力堅強的年輕世代。

王雲怡進一步指出，近期以美國和歐盟為首的國家，積極倡議淨零碳排，運用碳中和與碳稅等政策工具，再生能源實其中重要環節，台灣無論作為地球公民的一份子，或國際產業鏈的關鍵角色，都面臨能源轉型、再生能源發展的壓力，而加速提升再生能源裝置容量需要更廣泛的社會溝通、公民參與、人才培訓，長榮大學長期致力於培養綠能人才，且有目前台灣唯二的「綠能與環境資源學系」，這也是達德能源和長榮大學合作的原因。

長榮大學李泳龍校長表示，聯合國政府間氣候變遷專門委員會於8月初公布的氣候變遷第六次評估報告 (IPCC AR6)，指出人類已造成地表升溫1.07°C，極可能在 2040年前超過1.5°C的升溫警戒紅線。台灣作為亞熱帶海島國家，受氣候變遷影響更為顯著，政府雖已宣示於2050年達到「淨零碳排」目標，但所剩時間不多，因淨零碳排過程中最重要的「能源轉型」，不僅涉及硬體工程建設，更是社會建立永續共識的過程。

李泳龍強調，我國在全球淨零甚至負碳的壓力下，只能義無反顧推動能源轉型，沒有人是局外人。