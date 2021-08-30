家樂福生鮮年增兩成 藥局疫苗三寶銷售翻倍

8月29日開放第七輪民眾預約，預估開放至29歲以上民眾。關於疫苗的健康管理及舒緩副作用的不適感在這幾波登記下成為熱門話題，家樂福發現民眾在大賣場有二大疫苗消費趨勢，包含生鮮營養補給、清淡飲食夯，生鮮整體銷售相較去年提升二成，魚類、雞蛋尤其受到關注，藥局疫苗三寶包含退熱貼、溫度計、維他命等產品也最多成長了一倍。

疫情在家自煮成為風潮，基礎營養也成為身體免疫系統即戰力的重要關鍵，營養師吳宜庭表示，為了提供身體免疫系統充足營養，在打疫苗前後都應特別注意均衡營養，建議三大飲食方針，包含用原型食物取代加工品，多吃營養且助於抗發炎的食物，尤其可以選擇富含膳食纖維、維生素與礦物質的新鮮蔬菜、水果和堅果類，及富含 omega-3 的魚類（如鮭魚、鯖魚、沙丁魚和鯡魚），有助於抗發炎；另外降低疫苗後噁心、食慾低落等副作用（視個人體質不一定會發生），建議事先準備清淡的食物（雞蛋、香蕉、蔬菜湯、優格或清粥等）。

家樂福依據內部銷售資料發現，自5月疫情爆發以來，生鮮區的整體銷售額提升2成，魚類銷售提升近3成，尤其鮭魚、鯖魚等好料理又健康的魚類特別受到關注，雞蛋也是熱賣選項相較去年同期銷售成長近２倍，尤其營養價值高的非籠飼雞蛋銷售成長更是高達4成，家樂福推測應該為賣場安全防疫完整，國人更偏好選擇賣場進行民生消費，再加上居家自煮提升營養意識帶動相關商品的銷售。

家樂福部分量販店內設有藥局，藥局內也歸納5、6月銷售成長最高的疫苗三寶，包含退熱貼銷售成長一倍、溫度計（包含額溫槍及耳溫槍）銷售成長近四成、維他命銷售成長近二成，家樂福推測相關產品應是疫情底下民眾更關注監測自我健康狀況，退樂貼、冰敷袋等能夠降低疫苗副作用產生的不適，另外維他命、益生菌等保健功能產品，民眾亦可提早購買。