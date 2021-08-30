快訊

郭董爭取3000萬BNT 蘇揆給軟釘子：已買莫德納

A片演員的性犯罪風暴：美國AV帝王啟示錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翁朝棟：中鋼盤價制度等改革有成、創造經營績效

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼董事長翁朝棟說，盤價制度等改革有成，創造經營績效。記者林政鋒／攝影
中鋼董事長翁朝棟說，盤價制度等改革有成，創造經營績效。記者林政鋒／攝影

中鋼股東會，董事長翁朝棟指出，去(109)年是鋼鐵業最壞的年代，也是最好的年代，更是中鋼建廠以來進行最多興革、最有成就的一年。英特爾前執行長葛洛夫曾說，「好公司挺過危機; 優秀的公司因危機更上層樓。」中鋼深切體認企業不能受制於勢，而是要制勢於先，全體同仁積極努力精進、超前部署，公司經營體質更勝以往。

翁朝棟表示，109年戮力推行多項重大興革，如(1)盤價制度變革 (2)成立「產業 關懷小組」 (3)啟用第一座智慧高爐 (4)開發熱胚直裝軋延 (5)「臺北港轉爐石填海造地環差報告」獲環保署環評委員會審查通過，開創轉爐石資源化填築海事工程的新里程碑，以開放式創新鏈結內外部資源，創造差異化競爭優勢同時，擴大降成本力度，109年降減成本60.44億元，目標達成率132% 110年截至7 月累計降成本30.34億元，主動再將降成本目標由36.6億元提高至45億元，強化競爭力。

109年在全員努力下，合併獲利自8月起攀升，最終轉虧為盈，第4季中鋼合併淨利率6.94% 於亞洲主要鋼廠排名第一 110年第1季中鋼在亞洲鋼廠中表現最佳，營業利益率及息前稅前折舊前淨利率 (EBITDA Margin)均高居第一。

中鋼 股東會

延伸閱讀

中鋼股東會 翁朝棟：中鋼市值超越日本鋼廠

興達海基打造風電國產鏈 落實政府水下基礎政策

中鋼犀利 市值衝6,000億

「中鋼」賣隱藏版水餃？ 網友直呼：超好吃！想買也買不到

相關新聞

中鋼股東會 翁朝棟：中鋼市值超越日本鋼廠

中鋼（2002）股東會，董事長翁朝棟說，根據7月日本鐵鋼新聞報導，中鋼市值已超越日本鋼廠，全球排名第六， 中鋼年產量僅1...

中鋼股東會 子公司中運沒有規劃股票上市

中鋼（2002）股東會董事長翁朝棟說，子公司中運公司績效良好，但是並沒有規劃讓中運股票上市。

中鋼股東會 翁朝棟：我是公股法人代表沒有調薪

中鋼（2002）今（30）日股東會，小股東發言質疑調薪以及兼任外部公司董事等情事。中鋼董事長翁朝棟說，中鋼在全公司營運轉...

中鋼股東會 董座：去年Q4經營績效亞洲排名第一

中鋼董事長翁朝棟在股東會中表示，全員努力下，去年合併獲利自8月起攀升，最終轉虧為盈，第4季中鋼合併淨利率6.94% 於亞...

翁朝棟：中鋼盤價制度等改革有成、創造經營績效

中鋼股東會，董事長翁朝棟指出，去(109)年是鋼鐵業最壞的年代，也是最好的年代，更是中鋼建廠以來進行最多興革、最有成就的...

中鋼股東會唱國歌 小股東按讚、全場動容

中鋼公司（2002）股東會，會議一開始先遵循建廠50年來的傳統唱國歌、向國父遺像行三鞠躬禮，全場動容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。