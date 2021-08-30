翁朝棟：中鋼盤價制度等改革有成、創造經營績效

中鋼股東會，董事長翁朝棟指出，去(109)年是鋼鐵業最壞的年代，也是最好的年代，更是中鋼建廠以來進行最多興革、最有成就的一年。英特爾前執行長葛洛夫曾說，「好公司挺過危機; 優秀的公司因危機更上層樓。」中鋼深切體認企業不能受制於勢，而是要制勢於先，全體同仁積極努力精進、超前部署，公司經營體質更勝以往。

翁朝棟表示，109年戮力推行多項重大興革，如(1)盤價制度變革 (2)成立「產業 關懷小組」 (3)啟用第一座智慧高爐 (4)開發熱胚直裝軋延 (5)「臺北港轉爐石填海造地環差報告」獲環保署環評委員會審查通過，開創轉爐石資源化填築海事工程的新里程碑，以開放式創新鏈結內外部資源，創造差異化競爭優勢同時，擴大降成本力度，109年降減成本60.44億元，目標達成率132% 110年截至7 月累計降成本30.34億元，主動再將降成本目標由36.6億元提高至45億元，強化競爭力。

109年在全員努力下，合併獲利自8月起攀升，最終轉虧為盈，第4季中鋼合併淨利率6.94% 於亞洲主要鋼廠排名第一 110年第1季中鋼在亞洲鋼廠中表現最佳，營業利益率及息前稅前折舊前淨利率 (EBITDA Margin)均高居第一。