家電五雄看好五倍券刺激消費 搶年末旺季商機

家電五雄的禾聯碩（5283）、聲寶（1604）、大同（2371）、東元（1504）等，全力爭取五倍券入口袋，看好效期直到明年4月，將有年末購物、尾牙、春節等旺季商機，大小家電將推出配套促銷搶攻業績。

禾聯碩指出，推全系列產品不設定單筆交易限額，從小家電到大家電都希望讓消費者使用五倍券；因應此次消費券使用期限是明年4月，中間有年節、尾牙檔期，預估每年春節前銷售暢旺的冰箱、冰櫃及液晶電視等商品，將成為市場搶手貨。

禾聯碩表示，配合實體通路的五倍券促銷外，將舉辦「禾聯家電加倍送」加碼抽獎，以振興券購買禾聯家電全系列商品滿3,000元以上，頭獎有Gogoro電動機車，及禾聯家電、蘋果IPhone 13 Pro等大獎。

聲寶強調，針對政府的五倍券措施已做好準備，規劃透過一波波的活動搶攻商機。在10月的世貿家電展將推出振興特價機型；11月搭配電商通路光棍節活動，強力促銷洗冰商品。

聲寶表示，自家的大家電商品平均售價在兩萬元以下，今年振興券增加到5000元，四口之口合計即有2萬元，可輕鬆換購大型家電，預期為聲寶帶來利多。此外，年底新產品陸續上市，搭配經銷商聯合展售會，針對冰箱、洗衣機及LED電視等大型家電，推出年度新品特惠家電套組，吸引消費者利用五倍券新購亦或換購心儀的家電產品。

大同旗下大同3C自9月起即展開一連串加碼振興方案，搶先推出全館單筆消費每滿5,000元加碼送2,000點會員點數，以此類推贈送無上限，消費者如有購買家電的需求，無須等到10月也能一樣享有超值回饋！而回饋得來的會員點數還能與10月拿到的五倍振興券一起加碼使用，讓優惠更加碼。

10月迎戰五倍振興券的到來，大同3C指出，正規劃消費百分百再回饋、振興優惠加碼等活動。