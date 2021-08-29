網傳竹北每坪57萬？竹縣消保官：開價非成交價

新竹房市的LINE社群中，近期流傳「竹北每坪成交57萬」的付款明細表，引起熱議及媒體報導，經新竹縣政府了解，網路上流傳的是開價單不是成交單，業者開賣至今一戶都還沒賣出，縣府消保官靳邦忠也提醒消費者，實價登錄已經正式上路，民眾均可自行在實價登錄上查詢檢視房價，將來會研議每2個月發布區域異常房價資訊供消費者參考。

靳邦忠表示，針對媒體刊登的2張付款支付單等報導內容，27日詢問文中的陸姓房市專家了解案情，陸推測應是有心人士利用社群的匿名制，拍攝付款單上傳到社群，藉機行銷，並認為「這個價錢在竹北是會嚇死消費者的成交價」，才會提醒主管機關進行了解，不料竟引起媒體大幅報導。

靳邦忠昨天與各主管機關到建案業者營業所進行了解，業者則以網路上其他知名建商所刊登的類似相關資料及圖片，說明付款表、拆款表、付款明細表及繳款明細單，都是業者就購屋總價金額，向消費者說明如何分期給付、分擔比例及成數的報價表，並不是成交訂購單。

業者強調，建案年初才取得使用執照，上周才正式對外開始銷售 ，「到目前為止連一間都還未賣出去，怎麼會有成交明細？」並質疑房屋專家公佈的動機可議，造成公司困擾，已和律師研究提告。

靳邦忠指出，房價開價多少是市場自由機制，但「成交價格」是判斷一個區域市場行情最重要的消費資訊，相關業者不應恣意操作造假市場成交價格，致民眾妄加揣測散播傳言，若影響區域房價市場交易秩序，可能違反公平交易法，最重可處2500萬元罰鍰。