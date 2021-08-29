快訊

蔣中正致希特勒信函拍賣曝光 信中推崇第三帝國「可做中國模範」

我愛我的工作！美陸戰隊女兵抱著阿富汗嬰孩 竟成最後身影

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網傳竹北每坪57萬？竹縣消保官：開價非成交價

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府消保官靳邦忠（左三）到業者建案處查證，網路上流傳的是開價單非成交單。圖／新竹縣消保官辦公室提供
新竹縣政府消保官靳邦忠（左三）到業者建案處查證，網路上流傳的是開價單非成交單。圖／新竹縣消保官辦公室提供

新竹房市的LINE社群中，近期流傳「竹北每坪成交57萬」的付款明細表，引起熱議及媒體報導，經新竹縣政府了解，網路上流傳的是開價單不是成交單，業者開賣至今一戶都還沒賣出，縣府消保官靳邦忠也提醒消費者，實價登錄已經正式上路，民眾均可自行在實價登錄上查詢檢視房價，將來會研議每2個月發布區域異常房價資訊供消費者參考。

靳邦忠表示，針對媒體刊登的2張付款支付單等報導內容，27日詢問文中的陸姓房市專家了解案情，陸推測應是有心人士利用社群的匿名制，拍攝付款單上傳到社群，藉機行銷，並認為「這個價錢在竹北是會嚇死消費者的成交價」，才會提醒主管機關進行了解，不料竟引起媒體大幅報導。

靳邦忠昨天與各主管機關到建案業者營業所進行了解，業者則以網路上其他知名建商所刊登的類似相關資料及圖片，說明付款表、拆款表、付款明細表及繳款明細單，都是業者就購屋總價金額，向消費者說明如何分期給付、分擔比例及成數的報價表，並不是成交訂購單。

業者強調，建案年初才取得使用執照，上周才正式對外開始銷售 ，「到目前為止連一間都還未賣出去，怎麼會有成交明細？」並質疑房屋專家公佈的動機可議，造成公司困擾，已和律師研究提告。

靳邦忠指出，房價開價多少是市場自由機制，但「成交價格」是判斷一個區域市場行情最重要的消費資訊，相關業者不應恣意操作造假市場成交價格，致民眾妄加揣測散播傳言，若影響區域房價市場交易秩序，可能違反公平交易法，最重可處2500萬元罰鍰。

房價 實價登錄

延伸閱讀

竹縣推原住民樂舞展演培訓計畫 還要輔導原民青年創業

竹縣尖石司馬庫斯9月1日起逐步解封 仍禁一日遊

第6輪高端疫苗昨開打 竹縣首日報到接種率92.94%

燦坤竹北展店 搶高端客

相關新聞

網傳竹北每坪57萬？竹縣消保官：開價非成交價

新竹房市的LINE社群中，近期流傳「竹北每坪成交57萬」的付款明細表，引起熱議及媒體報導，經新竹縣政府了解，網路上流傳的...

美塞港加劇 海運將掀新一波缺船缺櫃潮

美國塞港問題加重，船舶等待進港天數再度拉長，由原來6.2天拉長為7.6天，國內海運業者深感憂心，如果情況持續未改善，將出...

賈永婕發起捐贈的救命神器 原來產自這家廠商

在今年5月，新冠肺炎疫情吃緊之際，國內因有「救命神器」之稱的「高流量氧氣治療儀(HFNC) 」不足，藝人賈永婕發起勸募採...

發揮科技力 邁向淨零碳排

溫室效應對環境衝擊日益劇烈，根據世界經濟論壇發布的《全球風險報告》，全球十大風險中，半數與氣候變遷有關；聯合國「政府間氣...

永續新經濟熱 超前部署

今年全球刮起淨零碳排浪潮，歐盟曾於2009年提及的「碳邊境調整機制」( CBAM），在近期提出所謂的「55氣候套案」（F...

借鏡日本政策 掌握合作契機

今年6月在英國舉行的七大工業國集團（G7）上，七國領袖發表宣言，訂出將於2050年前達成溫室氣體淨零排放之碳中和目標，期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。