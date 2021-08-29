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賈永婕發起捐贈的救命神器 原來產自這家廠商

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左1）拜訪鉅邦醫材股份有限公司，由鉅邦董事長洪啟文（左2）陪同，參觀「高流量氧氣治療儀(HFNC)」生產線。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左1）拜訪鉅邦醫材股份有限公司，由鉅邦董事長洪啟文（左2）陪同，參觀「高流量氧氣治療儀(HFNC)」生產線。圖／彰化縣政府提供

在今年5月，新冠肺炎疫情吃緊之際，國內因有「救命神器」之稱的「高流量氧氣治療儀(HFNC) 」不足，藝人賈永婕發起勸募採購，許多醫院、病患因此受惠。國人除受賈永婕的愛心感動外，也讓「高流量氧氣治療儀(HFNC) 」聲名大噪，其實，這是產自彰化縣田中工業區的鉅邦醫材股份有限公司，是全台唯一生產的廠商。

去年年初，國內剛出現新冠肺炎疫情不久，鉅邦醫材在去年3月，曾與在地扶輪社捐贈15台HFNC給彰化縣衛生局，這台機器可以減少重症病患插管的可能，增加存活率。彰化縣長王惠美日前專程前往拜訪，向董事長兼總經理洪啟文表達謝意，並強調鉅邦產品行銷到全世界80餘個國家，救人無數，可以說是彰化之光、台灣之光。

王惠美指出，鉅邦醫材洪啟文是彰化溪州人，23年來由代理商至製造商，也搬遷了4個廠址，目前落腳在田中工業區，這幾年用心研發有成，在此次疫情中，鉅邦醫材也特別協助國內防疫，讓國內許多確診者可以使用呼吸器來救命。

洪啟文表示，鉅邦公司生產的「高流量氧氣治療儀(HFNC)」行銷全世界，在這次疫情當中就是大家口中的救命神器，也真的救了很多人的性命，令他引以為傲。員工也都具有使命感，認為只要多生產一台機器、多生產一條管路，就能多救一條人命，因此都很認真，疫情期間不眠不休的投入工作，希望能救活更多人。

彰化縣長王惠美（中）拜訪鉅邦醫材股份有限公司，感謝鉅邦董事長洪啟文（右3）及員工生產的「高流量氧氣治療儀(HFNC)」，在此次新冠肺炎疫情救人無數。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（中）拜訪鉅邦醫材股份有限公司，感謝鉅邦董事長洪啟文（右3）及員工生產的「高流量氧氣治療儀(HFNC)」，在此次新冠肺炎疫情救人無數。圖／彰化縣政府提供
鉅邦公司是全台唯一生產「高流量氧氣治療儀(HFNC) 」的廠商，這台機器可以減少重症病患插管的可能，增加存活率。圖／彰化縣政府提供
鉅邦公司是全台唯一生產「高流量氧氣治療儀(HFNC) 」的廠商，這台機器可以減少重症病患插管的可能，增加存活率。圖／彰化縣政府提供
鉅邦公司是全台唯一生產「高流量氧氣治療儀(HFNC) 」的廠商，這台機器可以減少重症病患插管的可能，增加存活率。圖／彰化縣政府提供
鉅邦公司是全台唯一生產「高流量氧氣治療儀(HFNC) 」的廠商，這台機器可以減少重症病患插管的可能，增加存活率。圖／彰化縣政府提供

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