cama café攜手Appier 「疫」外搶到數位轉型商機

本土疫情在4、5月快速升溫，更使餐飲業受創嚴重，紛紛強化整合實體與線上通路銷售，本土咖啡品牌cama café攜手Appier強化對消費者的「AI模型」建立，5月的營運數字翻倍成長。有趣的是，讓咖啡銷售成長的關鍵還包括推播天氣+推薦客製化飲料，目前會員貢獻的營收最高占比可達6成，「疫」外搶得數位轉型商機。

cama café 2018年10月就有cama App，推動線上訂購與咖啡豆訂閱制等服務，但會員成長也使業者面臨數據分析不足，很難全面了解用戶的興趣、交易與線上數位行為，不容易建立全方位用戶輪廓和規劃促銷方案，難提升會員訂閱數與轉換率。

cama café 後來引進本土AI行銷業者Appier的解決方案，建立「用戶AI模型」，分析用戶喜好，模擬競爭者與異業合作的關鍵字。分析用戶的興趣後，cama café也創立自有品牌形象人物去談異業合作，自訂通路關鍵字並分析用戶喜好的線下通路，找出用戶最感興趣之通路，強化營運競爭力。

根據觸發推播的概念，cama café還利用網頁發送「天氣推播」，以AI 精準預測用戶位置，客製化推薦用戶適合當日/當地天氣之飲品，加上Google地圖導引，強化線上與線下OMO串聯，增加用戶到實體通路購買飲品的意願。

5月中旬全台發布三級警戒往實體門市消費的顧客人數大減。但cama café 統計，結合數位策略強化實體門市的銷售，疫情衝擊下仍逆勢成長。根據 cama café 數據顯示，門市5月營收較去年同期提升 38.8%，自有電商平台（含訂閱制）的交易筆數成長10倍。