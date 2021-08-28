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第六輪高端施打「臨時爽約」 要等這時才能加選BNT

導入數據分析 台東攜手Vpon威朋打造永續觀光

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台東縣政府近期積極推廣「慢經濟」，發展以人為本的有機觀光，攜手本土數據產業新創Vpon威朋，以大數據解決方案和人流數據分析，協助台東縣政府進行數位轉型，深入洞察實際造訪台東旅客全貌，以在地文化及生活體驗作為旅遊的考量關鍵，制定長期且持續的觀光策略，希望打造1萬人願意來100次的永續觀光環境。

Vpon威朋創辦人暨執行長Victor吳詣泓表示，國旅趨勢有望回溫，台東一直是熱門的旅遊觀光勝地，透過Data SDK技術及DMP數據進行資料蒐集，包含相關App使用者行為數據、使用流量、使用者旅遊動向等，協助台東縣政府掌握旅客輪廓、特定景點的旅客流量分析，更能針對目標受眾規劃適切的行銷內容，及早做足準備面對後疫情時代的觀光旅遊趨勢。

台東縣政府交通及觀光發展處余明勳處長表示，除了透過Vpon威朋提供的人流分析技術數位轉型，也是全國第一個辦理雲端旅展的縣市，透過雲端展覽概念行銷在地觀光。旅行台東APP也新增許多功能，像是讓民眾觀賞美景零時差的4K觀光即時影像、虛實整合的AR擴增實境技術以及360ﾟ直播節目。為了讓外縣市民眾也能參與2021臺灣國際熱氣球嘉年華活動，台東縣政府運用360ﾟ影像技術推出線上360°開閉幕直播、每日繫留360°直播以及360°週末直播節目，體驗活動零距離。

Vpon威朋作為亞洲旅客數據分析先驅，過去曾與日本政府觀光局、大阪觀光局及其他海內外政府機關合作，將協助台東精準聚焦，共同推廣在地文化及特色產業，讓旅客享受深度旅遊，親身體驗台東慢活之美，讓台東成為會讓人想一來再來的好地方。

台東 觀光 雲端

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