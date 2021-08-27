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台中高鐵案爭議 廣三SOGO駁斥新光子虛烏有且無聊

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導

針對新光集團質疑台中高鐵200億開發案有問題，廣三SOGO集團今（27）晚發布澄清聲明，表示新光集團「所言是睜眼說瞎話、子虛烏有且無聊，有損人壽金控應有的風範」。

廣三SOGO集團表示，高鐵台中車站地區新高鐵案69.70.71地號事業發展用地開發經營案，投標須知規範機制與程序相關的公告，投標人均事先明白清楚，相關投標文件於投標截止日前皆以密封寄出，無法公開與更改，直到投標審議當日才當眾開封。

廣三SOGO集團並以「裝糊塗的投標人」來形容，強調新光所言是睜眼說瞎話、子虛烏有且無聊，有損人壽金控應有的風範。

至於新光集團指控招標過程有問題，評審之一竟然有得標的廣三SOGO集團合作廠商德昌營造的監察人。德昌營造不願對此發表評論，僅強調指控與事實完全不符。

SOGO 高鐵

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