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去年喪夫…月薪不到3萬女師苦養3子 一場車禍毀全家

信義之夜今舉行 微風信義有信心營收達4.7億元

經濟日報 / 記者楊涵婷／台北即時報導

微風信義今（27）日舉行年度時尚盛事「信義之夜」。信義之夜2019年一日營收4.6億元、2020年則是4.7億元，對於今年疫情較去年嚴峻，微風百貨事業處副總經理蔡碧芳依然表示：「今年非常有信心維持4.7億元」，由於8月份預購金額月增198%，消費目標平均分散於各家品牌。

面對疫情，高端消費是否受影響，蔡碧芳表示，微風提供線上安全消費，線上線下整合，客人同步回流。同時也希望在疫情期間，微風還能持續傳遞不斷努力形象的正面能量。

時尚指標風向球由夏季轉入秋冬，微風今年以超未來幻想為主題，並在遵守防疫規範的原則之下，採取VIP邀請進館制，並嚴格落實防疫規定。

對於今年的經營進程，蔡碧芳說，5月份FENDI、Bottega Veneta、BALENCIAGA店面改裝已經完成，也預計9月底開Van Cleef & Arpels旗艦店。對於即將發行的五倍券，她說，非常期待五倍券的到來，去年三倍券發行後也為微風營收帶來30-50%的成長。而今年五倍券發放時間剛好配合年度最大檔—周年慶，因此預計今年會比去年帶來更好的成長。

至於往年皆會出現的千萬刷手，蔡碧芳表示，今年依然有。尤其在一樓精品部分，忠實顧客於預購期間即出現。特別喜愛訂製、客制化商品，如金屬配件等可先進行挑選後再設計，消費範圍並不只著墨在珠寶，而是每一家品牌店的貢獻，尤其精品服裝類貢獻最多，且光是8月份預購金額即月增198%。

微風 疫情 五倍券

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