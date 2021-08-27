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台北市內用限制放寬 火鍋、燒烤業者受惠

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

本土疫情逐漸趨緩，台北市長柯文哲今（27）日宣布，台北市北市餐飲業防疫指引將再度放寬，包括火鍋和燒烤等內用形態，不再強制由專人操作、自助餐也不強制由專人夾菜。

北市餐飲業防疫指引修正後，柯文哲表示，火鍋店、燒烤店雖不強制由店家服務人員專人操作，但仍需由服務人員分菜後上菜，而且不可以共鍋或共爐。

另外，北市餐飲業防疫指引修正後，柯文哲表示，人數限制調整為室內80人、室外300人，如店家營運將超過此數字，必須在三天前報備。

柯文哲表示，雖然人數持續放寬，但同桌者無論是否為同住家人，都須保持1.5公尺間距或使用隔板，但同桌者當中若有照顧需求者。如年幼嬰兒、年長等無法自行進食者，則是例外。

針對即將到來的中秋連假，台北市今年是否開放河濱讓民眾烤肉？副市長黃珊珊表示，對於中秋連假的出遊潮確實有點擔心，畢竟現在還是有一些社區的隱形傳染鏈，建議民眾出遊還是要注意自身的防護。

黃珊珊表示，若開放河濱烤肉部分，民眾很可能會脫下口罩吃東西，這方面會再跟中央確認有無新的指引，市府內部也會討論是否開放。

餐飲業 柯文哲

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