新光怒批台中高鐵案招標有問題 鐵道局回應了

高鐵台中站4.8萬坪設定地上權開發案決標後，落敗的新光集團指控招標過程有問題，評審之一竟然有得標的廣三SOGO集團子公司德昌營造的監察人。對此，負責招商的交通部鐵道局表示，此案一切依程序辦理，且該評審也有利益迴避，媒體引述消息與辦理過程都有出入。

據了解，此開發案金額高達200億元，新光集團與廣三SOGO集團積極搶標，兩大集團在規劃和開發內容上勢均力敵，互有亮點，但廣三SOGO集團提出的權利金遠較新光集團為高，最後廣三SOGO集團獲得最優申請人資格。

對此鐵道局低調回應，此案為綜合評審的結果，權利金僅為其中一項，依據保密條款規定，雙方權利金屬商業機密，不得對外公布。不過鐵道局坦言兩家的權利金確實是有一點落差。

鐵道局說，高鐵台中站土地開發案瘩案甄選委員會成員籌組，是考量不同領域的專業人員擔任委員，且籌組後至截止收件前，並無法預知有哪家廠商會來投資。此外，為保障各申請人的權益，此案甄選委員會無論籌組過程、資料收送（含申請人的投資計畫書收送）、相關公文往返……等事宜，都是採密件方式處理。

在綜合評審會議過程，是經委員簽到後，當場確認出席委員人數達開會標準並推舉會議主席，才開始進行會議議程；邵棟綱委員立刻主動提出利益迴避說明後，隨即離席，並沒有在場聽取簡報及參與評分，經再次確認出席委員人數達開會標準，並請兩家廠商再次確認出席委員身分是否需要利益迴避，經兩家廠商都表示無意見後，才進行評審作業，且續由兩家廠商分別進行簡報。

鐵道局表示，此案兩家廠商於今（2021）年4月28日截止收件日提送至鐵道局的資格證明文件、投資計畫書與權利金標單，提送後就無法再有任何變動及調整，且彌封的權利金標單至綜合評審會議時才當場拆封；而申請須知中也規定簡報內容應以投資計畫書內容為限，若超出投資計畫書內容則不列入評分，所以並沒有所謂權利金加價的情事。