快訊

想選BNT卻擔心要重新排隊？ 莊人祥教這樣選排序不影響

新光怒批台中高鐵案招標有問題 鐵道局回應了

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

高鐵台中站4.8萬坪設定地上權開發案決標後，落敗的新光集團指控招標過程有問題，評審之一竟然有得標的廣三SOGO集團子公司德昌營造的監察人。對此，負責招商的交通部鐵道局表示，此案一切依程序辦理，且該評審也有利益迴避，媒體引述消息與辦理過程都有出入。

據了解，此開發案金額高達200億元，新光集團與廣三SOGO集團積極搶標，兩大集團在規劃和開發內容上勢均力敵，互有亮點，但廣三SOGO集團提出的權利金遠較新光集團為高，最後廣三SOGO集團獲得最優申請人資格。

對此鐵道局低調回應，此案為綜合評審的結果，權利金僅為其中一項，依據保密條款規定，雙方權利金屬商業機密，不得對外公布。不過鐵道局坦言兩家的權利金確實是有一點落差。

鐵道局說，高鐵台中站土地開發案瘩案甄選委員會成員籌組，是考量不同領域的專業人員擔任委員，且籌組後至截止收件前，並無法預知有哪家廠商會來投資。此外，為保障各申請人的權益，此案甄選委員會無論籌組過程、資料收送（含申請人的投資計畫書收送）、相關公文往返……等事宜，都是採密件方式處理。

在綜合評審會議過程，是經委員簽到後，當場確認出席委員人數達開會標準並推舉會議主席，才開始進行會議議程；邵棟綱委員立刻主動提出利益迴避說明後，隨即離席，並沒有在場聽取簡報及參與評分，經再次確認出席委員人數達開會標準，並請兩家廠商再次確認出席委員身分是否需要利益迴避，經兩家廠商都表示無意見後，才進行評審作業，且續由兩家廠商分別進行簡報。

鐵道局表示，此案兩家廠商於今（2021）年4月28日截止收件日提送至鐵道局的資格證明文件、投資計畫書與權利金標單，提送後就無法再有任何變動及調整，且彌封的權利金標單至綜合評審會議時才當場拆封；而申請須知中也規定簡報內容應以投資計畫書內容為限，若超出投資計畫書內容則不列入評分，所以並沒有所謂權利金加價的情事。

鐵道 SOGO

延伸閱讀

台中高鐵200億開發案風暴延燒 評審竟是對方人馬

行政院澄清高鐵延宜蘭沒有優先方案 王國材回應了

高鐵延宜蘭／鐵道局還原選四城站過程 將以綠地保留遺址

黃敏惠喊話讓嘉義輕軌圓夢 王美惠：有助縣市交通觀光

相關新聞

不關了! 老客人強力慰留 福容台北一館決定續租

位於台北市大安區，鄰近大安森林公園、建國花市的福容大飯店台北一館，因與台糖租約將於今年九月到期，福容原本宣布不再續約，9...

首宗捷運聯開案簽約 陳其邁：投資高雄是智慧選擇

高雄捷運通車13年後，首宗捷運橘線O4站土地開發案正式啟動！市府將與麗寶集團旗下公司聯手打造A級智慧商辦，今（27）日由...

著眼北高雄產業用水 高市布局兩座再生水廠日供8 萬噸

大高雄每日民生、產業用水合計需要150萬公噸，高雄市府持續開發多元水資源，3年內達成日增33萬噸供水目標。另方面，橋頭科...

中油、中鋼簽訂鋼化聯產策略合作備忘錄 共研減碳技術

中油與中鋼共同規劃鋼化聯產策略，攜手致力研發減碳技術，今（27）日簽訂合作備忘錄（MOU），雙方將共同合作建構研發平台，...

安心食品股東會 通過配發現金股利3元

安心食品（1259）今(27)日舉辦股東會。受新冠疫情影響，2020年合併營收53億元，合併稅後純益（歸屬於母公司）1....

綠色和平：歐盟碳邊稅2026年上路 台灣產值衝擊達757億

碳定價制度和碳邊境調整機制(CBAM，又稱碳邊境稅)已被國際視為邁向淨零排放不可或缺的經濟工具，歐盟於今年7月公布碳邊境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。