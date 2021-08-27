著眼北高雄產業用水 高市布局兩座再生水廠日供8 萬噸

大高雄每日民生、產業用水合計需要150萬公噸，高雄市府持續開發多元水資源，3年內達成日增33萬噸供水目標。另方面，橋頭科學園區年底將進入選地設廠階段，水利局表示，考量北高雄產業需求，市府爭取設置橋頭及楠梓再生水廠，總計日增8萬噸用水，成本合計逾60億元。

去年降雨量不足，高雄水情燈號在今年5月曾轉入減量供水的橙色燈號，洗車、泳池業者受衝擊。市長陳其邁在市議會允諾，高雄預計3年內達到日增33萬噸供水目標。

水利局指出，多元水資源開發方案包含地下水、伏流水及再生水。今年5月，市府與中央合作開鑿30口抗旱水井、32口地下水井，總計日增12.6萬噸水；伏流水部分，現有的溪埔、大泉等七處伏流水工程最多可供應70萬噸，市府正推動荖濃溪伏流水工程，盼單日增供10萬噸供水。

再生水部分，鳳山再生水廠每天已經可以供應4.5萬噸再生水給臨海工業區，另座臨海汙水與再生水廠興建中，第一期工程預計年底完工，屆時每天產製3.3萬噸再生水供應臨海工業區，持續擴充至每日6萬噸再生水。