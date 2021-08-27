曾批EUA審查大膽過時 聯亞今發聲明道歉將重新送件審查

聯亞生技董事長王長怡日前召開記者會批評食藥署對國產疫苗EUA審查「大膽又過時」，聯亞今天發聲明道歉，並強調近期將整理相關抗Delta病毒株及其他數據，送請醫藥品查驗中心（CDE）及食藥署重新審查；聯亞並懇請政府一秉對國產疫苗開發的支持與協助的初衷，持續支持聯亞。

聯亞公司聲明指出，王長怡畢生投入生物製品特別是單株抗體藥物與疫苗的開發，去年起積極響應政府號召，帶領UBI/聯亞集團以其三十餘年來建立的美、台資源，投入新冠肺炎疫苗UB-612開發。該疫苗經臨床試驗證實能有效激發T細胞及B細胞免疫力。

雖然二期臨床試驗顯示UB-621疫苗產生的中和性抗體力價在原始武漢株單時間點測試以些微差距未達EUA標準，但其對抗Delta病毒中和性抗體力價相對於其他主要疫苗產品與武漢株相比並沒有顯著的下降，應可有效抵抗目前全球最棘手且快速擴展的主要Delta病毒株。

聯亞表示，鑒於Delta病毒近逼國門，憂心台灣極可能陷入下一波疫情危機，在8月22日記者會中難掩其焦慮之情，發言略顯激動，造成衛福部、食藥署、新藥評審中心(CDE)或相關單位各級長官困擾，聯亞集團及王博士深表歉意。另，王博士也為發言時未留意將口罩戴好戴滿之疏忽，向國人致歉。

聯亞聲明指出，王博士由衷肯定及感激衞福部陳時中部長、食藥署吳秀梅署長、CDE劉明勳執行長等單位自去年6月以來啟動前所未有的每週諮詢會議，就UB-612疫苗的量產及品質分析、前臨床及臨床試驗設計等環節，給予新冠疫苗開發同仁很多專業建議與協助。台灣政府與民眾在疫苗開發上的團結合作、不懈努力，展現高度專業。也懇請台灣社會大眾為幫助國人健康長期把關的藥監單位給予掌聲，表達謝意和鼓勵。