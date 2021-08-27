中秋獻善心 中市金手獎得獎企業認購800份公益禮盒

受本土疫情衝擊，國內社福團體受捐銳減，台中市工商發展投資策進會今年中秋節首度推出「幸福記憶─十大伴手禮精選禮盒」，集結2021年十大伴手禮8家得獎廠商，禮盒販售收入扣除成本，將全數捐贈社團法人台灣愛之光公益協會。

台中市金手獎得獎廠商協進會理事長洪欽瑞聞此消息，號召會內成員共同行善，總計認購800份公益禮盒，展現回饋於社會的企業社會責任。

洪欽瑞說，中秋節將至，台灣人重視三節送禮，企業更是藉由送禮，讓客戶耳目一新、留下好印象，今年工策會推出十大伴手禮公益禮盒，對企業來說，不僅是將「台中市十大伴手禮」選拔出的優秀商品送到客戶手中，展現心意，更希望將這份社會責任擴散到所有收到禮盒的企業。

洪欽瑞期盼企業在疫情趨緩的同時，也不緩下回饋社會的腳步，此次協進會接收到公益禮盒訊息後，在會內引發熱烈迴響，最終共有20家廠商響應訂購，總計約800份。

工策會總幹事黃于珊說明，金手獎由市府指導辦理，金手獎得獎廠商協進會是由金手獎獲獎企業組成，遴選在地績優中小企業，選拔經營穩健且對社會有具體貢獻的製造業。

黃于珊感謝台中市金手獎得獎協進會洪理事長、會員企業主的鼎力相助，收禮的客戶肯定能感受到這份禮品的與眾不同，留下深刻印象，也期盼這份愛心禮盒能創造善的循環，將這把希望之火傳遞到全台企業主手上。

台灣愛之光公益協會執行長顏平芳提到，自國內疫情爆發後，協會募款收入銳減，興建中的「愛之光護眼視障關懷園區」工程停擺，尚餘300萬元經費缺口，協會正努力籌措資金，希望園區完工後，能夠提供更多量能幫助視障夥伴生活重建、工作職能培訓。