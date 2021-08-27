麗清通過配息0.16元 配發率達100％

麗清科技（3346）今（27）日舉行股東常會，會中承認2020年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並承認通過2020年盈餘分配案，決議配發每股現金股利新台幣0.16元，現金配發率達100％。

此次股東會亦進行董事補選(含一席獨立董事)，依公司章程規定，本公司目前董事七席，將補選兩席董事，新當選之董事包括袁祝平，獨立董事則由陳國賢生擔任。新任董事於選任後即行就任至2023年6月29日止。

麗清在新車款廣汽GS4訂單自2020年7月開始加入量產，催動LED車尾燈需求更為強勁，貢獻公司上海廠在第4季平均產能利用率保持95％以上的高水位，不僅推進公司2020年毛利率達16.34％，全年營運表現由虧轉盈，亦凸顯LED車燈滲透率提升趨勢明確。

麗清指出，步入第三季傳統汽車產業暑休淡季，且終端客戶受到車用晶片短缺問題仍猶存，恐將影響整體營運年成長之表現，但受惠於新車銷售市場保持良好的成長態勢，麗清期待隨著車用晶片供給回穩，帶動客戶進補庫存需求之訂單強勁展開，有機會拉升公司之下半年營收動能，遞出優於上半年營收表現的成長佳績。

根據中國乘聯會統計資料今年前7月新能源車累計銷售量達122.9萬輛，年增2.1倍，可見各車廠將汽車電動化設爲2021年之主要目標，而如何節能減碳、省電等即成爲新能源車、電動車增加續航力的首要要求，LED車燈具有節能減碳、多樣化設計等相關優勢，且麗清掌握關鍵電子、光學、散熱、機構四大核心競爭力，將持續深化與主要客戶的合作關係以及開拓更多市場範疇，隨著品牌車廠朝向新能源車、電動車、節能減碳等技術發展，帶動LED車燈模組市場滲透率提升，可望對未來營運創造長期穩健的正面挹注。