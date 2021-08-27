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日月光半導體與宏璟合建K27廠房 明年第三季完工

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

日月光投控（3711）今（27）日宣布，子公司日月光半導體公司經由今日召開的董事會決議通過與關係人宏璟（2527）建設公司（2527）採合建分屋方式興建K27廠，日月光半導體購入的高雄大社土地將分二期開發，預計設置 Flip Chip及 IC 測試的生產線，第一期K27廠房以2022年第三季完工為目標，將是未來該公司重要營運成長動能。

日月光投控表示，該建案由日月光半導體提供於近期取得6,283.09坪的高雄大社土地其中之3,028.45坪，並由宏璟建設提供資金，合建地上6層的廠房，該樓地板面積約8,950.65坪，雙方協議之合建權利價值分配比例為，日月光半導體25.54%及宏璟建設74.46%，未來K27廠房興建完成後，雙方將依合建分配比例辦理產權登記，並由日月光半導體或其子公司取得宏璟建設所屬產權之優先承購權。

日月光半導體為配合其高雄廠的營運成長規畫，於近期所購入大社土地將分二期開發，預計設置 Flip Chip及 IC 測試之生產線，第一期K27廠房以2022年第三季完工為目標，宏璟建設與日月光半導體長期合作互信基礎厚實，且建廠工期配合度高，加上近期營建市場之材料及人工短缺，是以借助宏璟建設之廠房興建專業、經驗及營建資源，以確保K27廠建廠進度符合目標時程。

日月光 半導體

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