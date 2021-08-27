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受缺櫃影響 特力何湯雄：不排除與供應商共同租船

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
特力總裁何湯雄。圖／特力提供
特力總裁何湯雄。圖／特力提供

特力（2908）今（27）日召開股東會，總裁何湯雄會後談到公司展望。他說，貿易因疫情蓬勃發展，但受缺櫃影響，導致延遲到貨，不排除與供應商聯合租船，接著將衝刺耶誕旺季，對今年全年樂觀以對。

法人認為，特力今年有疫情變數，全年營收應會與去年417.9億元差不多，獲利因貨櫃成本加重，降低送貨效率，每股純益（EPS）若要上看2元，下半年將是重要關鍵。

此外，先前傳出特力要併購大潤發，何湯雄今也表示：「沒能力，也沒興趣併購」。

特力事業分為零售和貿易等兩大事業體，今年上半年公司營運表現亮眼，營收為217.9億元，稅後純益為4.7億元，年增25%，創歷史同期新高，每股純益（EPS）為0.95元。

談到下半年展望，何湯雄說，零售事業5至7月受疫情影響，消費力道有望集中在下半年，加上將發放五倍券，希望能刺激購物。

另外，特力屋自2019年下半年開展小型社區店型，布局各縣市，何湯雄說，營運長何采容的開小店策略「很正確」，因爲大家不會為了買燈泡去特力屋，卻會願意到社區店就近購買，今年全年預計開出30家，三年目標達百家。

他也表示，疫情影響零售，卻讓貿易蓬勃發展，生意很好，因為大家不願流動，所以交由特力來供貨給大公司，唯一問題就是缺櫃，導致延遲出貨時間，比以往還多一個月，且貨櫃成本變高，目前正研擬與其他供應商共同租船。

特力今（27）日召開股東會，將參加人員分流。記者何秀玲／攝影
特力今（27）日召開股東會，將參加人員分流。記者何秀玲／攝影

特力 疫情 營收

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