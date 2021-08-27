中油、中鋼簽訂鋼化聯產策略合作備忘錄 共研減碳技術

中油與中鋼共同規劃鋼化聯產策略，攜手致力研發減碳技術，今（27）日簽訂合作備忘錄（MOU），雙方將共同合作建構研發平台，評估並落實重點低碳技術，未來希望能以CO2為碳源生產綠色產品，增加收益且帶動經濟，同時達到淨零碳排的目標。

淨零碳排是全球關注議題，也是台灣不可迴避的挑戰，中油表示，政府正積極部署、評估及規劃在2050年達到淨零碳排目標，並提出系統性執行策略，中油配合國家政策，設定煉化結構升級、石化高值化及碳捕集再利用等發展目標，朝向低碳製程轉換，成為無碳、低碳能源提供者的淨零路徑邁進。

中鋼為國內第一家一貫作業鋼廠，也是台灣最大的鋼鐵企業，使用能源種類繁多，包括自產的副生能源，如高爐氣、焦爐氣及轉爐氣等。為了維持能源平衡並達到最有效利用，中鋼也積極進行能源績效改善，並推動節能減碳目標。

中油指出，與中鋼基於雙方資源利用最大化及減碳的共同目標，共同規劃鋼化聯產策略，並由中油代董事長李順欽及中鋼公司總經理王錫欽，於今日簽訂合作備忘錄，透過研發平台建構，啟動雙方合作序幕。未來雙方將攜手致力於減碳技術研發，評估重點低碳技術並落實技術創新與商業化；期能以CO2為碳源生產綠色產品，除降低對環境的衝擊外，更將增加收益並帶動整體經濟，共同達成淨零碳排的終極目標。