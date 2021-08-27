台北凱撒轉一般防疫旅館 凱達自助餐重啟內用

疫情曙光降臨，台北凱撒階段性任務完成，轉一般防疫旅館「饗家・安心歸宿」專案。另外，凱達百宴自助餐重啟內用，推套餐吃到飽新型態迎客。

凱撒飯店連鎖副總裁皮金營表示，疫情尚未平息，防疫仍需努力，凱撒飯店連鎖旗下的台北凱撒大飯店與位在新板特區的趣淘漫旅-台北都加入防疫旅館的行列，15天專案每房含三餐只要3,700元起，為入境台灣的旅客或短期商務人士服務，共同為台灣防疫盡一份心力，與團結的台灣民眾再打完一場勝仗。

回想起今年五月中疫情最嚴峻時，救護車在大街小巷來回穿梭也找不到有空床的醫院，為守住醫療體系守護我們最愛的家園，台北凱撒大飯店發揮「同島一命」的精神挺身而出，從台北的第一家五星級飯店變成第一家「加強版防疫專責旅館」，除台北市府表示肯定外，網路有上萬留言鼓勵與支持。飯店員工和醫護攜手經歷恍如隔世的55天，悉心照顧了870位輕症確診者，讓他們安心休養、順利康復、平安返家。看著最後一位住客健康的步出飯店，醫護和飯店員工們終於可以卸下重擔，大家都感受到就像打贏了一場勝仗般的驕傲與光榮。

隨著確診人數降低與疫苗普及率增加，疫情降溫露出曙光，台北凱撒大飯店的階段性任務也圓滿完成，並安排消毒國軍化學兵出動支援，按最高規格完成全飯店環境消毒與清潔，並讓空間靜置超過兩周後，已取得認證防疫旅館證照，即日起台北凱撒大飯店將更改為一般防疫旅館，為讓旅客們安心入住，飯店團隊嚴陣以待，除依循防疫最高清潔消毒標準外，更另添購專業的防疫設備：奈米噴霧消毒門、電動消毒噴霧機等。

台北凱撒迎接新任務-用心陪伴所有入境旅客完成居家檢疫，推出一泊三食的「饗家・安心歸宿」專案，15天每晚只要3,700元起，讓每一個想家的人用美食當慰藉，放鬆度過等待回家的漫漫長日。此次特別邀請同集團的台北凱達大飯店精心規劃每日的餐點內容，以精湛手藝榮獲多項美食評比殊榮的台北凱達大飯店行政主廚戴于益設計出一系列讓人念念不忘的「饗家」料理，演繹多樣化的異國特色餐點：希臘檸檬烤雞、墨西哥蔬菜捲、愛爾蘭燉羊肉…等，歡樂週六更加碼提供豪華海陸雙拼-焗烤龍蝦與碳烤豬肋排，道道精彩的五星美食饗宴讓在防疫旅館用餐也能充滿儀式感。

另外，台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳以高CP值、空間寬敞舒適為名，自開放餐飲內用後，許多客人對於自助餐廳詢問絡繹不絕，故在評估內用市場需求將持續回溫後，台北凱達大飯店確定將於9月1日重啟內用，高規配合防疫原則並另採用「套餐吃到飽」的新型態迎接客人，在防疫與餐點上全面升級。

因防疫期間依政府規定降載用餐人數，百宴自助餐廳於官網一釋出重啟內用消息後立即湧現訂位潮，目前9月份已有近四分之一天數客滿。