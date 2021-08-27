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華興再攻UV抗菌領域 助二校實現防疫科技化

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

LED封裝廠華興（6164）近年來積極朝向UV抗菌領域發展，近年來在疫情擴散中，除了先前和飯店業者合作之外，該公司近日表示，公司研發完成的「非接觸式- UVC紫外線抑菌技術」相繼導入懷生國中、北大高中兩個校園場域，實現防疫科技化。

華興8月公布，以「BioLED」品牌與晶華飯店集團合作，為全台第一家五星級飯店在公共區域導入「非接觸式-BioLED 365care UV抑菌技術」，透過UV抑菌技術的安全防護，提供潔淨的清新空氣。

華興表示，學生即將面對九月的實體開學生活，位在台北市精華地段的「懷生國中」在開學前，與華興集團合作將智慧防疫科技帶進校園，成為台北市第一所於所有班級教室安裝BioLED 365 care紫外線抗菌設備的學校。

此外，位於新北市三峽區的北大高中，也與華興合作，成為新北第一間在所有室內教室安裝紫外線抑菌設備的高中。

華興也表示，BioLED 365 care UVC抑菌技術得以長時間持續執行，以達到最佳的抑菌效果，非接觸光學科技的應用技術，能夠幫助降低感染的可能性。華興表示，BioLED 365 care設備抑菌效果皆有經過國內外數個知名實驗室認證且有效性達到99%以上，並備有證書可供查證。市場也看好，該公司在抗菌市場已逐漸繳出成績單，將有利未來營運表現。

紫外線 北大

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