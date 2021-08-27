載板廠再掀比價行情 欣興盤中一度漲逾5%

PCB暨載板大廠欣興（3037）、景碩（3189）與南電（8046）歷經短期股價修正後，今（27）日再掀起比價行情，載板龍頭廠商欣興大漲逾5%盤中最高來到147元，至於景碩自7月23日以來歷經股價修正今日重返200元關卡之上，南電同樣也歷經修正今日盤中股價也重返400元整數關卡。

近期外資頻頻出具載板相關報告，載板業界人士則指出，從全球供需市場來看，目前BT載板的陸資廠擴充力道持續擴大預料2022年大舉開出產能，台廠則尋求差異化應用。至於ABF載板是台廠強項也相對陸廠已築起門檻，其中台廠產能龍頭欣興更設定2025-2028年和日本大廠在高階載板布局平起平坐。

此外欣興集團旗下旭德2000年加入欣興集團，主要生產BT載板，應用端部分則和欣興本身區隔，在欣興集團期許下目標明年朝向上市掛牌方向前進。