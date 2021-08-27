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高雄首宗捷運聯開案簽約 麗寶名軒打造地標大樓

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
麗寶集團名軒開發高捷橘線O4市議會站開發案建築外觀示意圖。圖／麗寶集團提供
麗寶集團名軒開發高捷橘線O4市議會站開發案建築外觀示意圖。圖／麗寶集團提供

高雄首宗捷運土地聯合開發案、高雄捷運橘線O4站土地開發案今簽約，麗寶集團表示，將打造複合地標型商辦大樓，預計114年完工，總投資金額約32.8億元，總銷逾61億元。

高捷橘線O4站開發案位於前金區中正四路與自強二路交叉口，總面積約1,057坪，今年6月由麗寶集團旗下的名軒開發打敗冠德建設，獲選最優申請人，並於今(27)日由高雄市長陳其邁與名軒開發董事長吳泓瑩代表簽約。

麗寶集團總裁吳寶田表示，麗寶集團看見大高雄地區城市再造的強大能量，除了打造福容大飯店高雄店外，未來還有新的商務飯店及產後護理之家等項目，希望能夠達成社區共生，城市記憶、永續發展、創新交流，創造在地就業機會。

名軒開發表示，高雄捷運O4站開發案，將興建地上23層樓、地下4層樓、地上純鋼骨結構之複合地標型商辦大樓，總樓地板面積約1.6萬坪。全案結合智慧、防疫、健康、節能之後疫情建築設計理念，空間規劃內容包括零售店舖、新創交流中心及A級商業辦公等空間，總投資金額約32.81億元，預估開發建物總權值約61億元，市府依法將分配權益價值約27.88億元。

高捷橘線O4市議會站開發案簽約，高雄市長陳其邁與名軒開發董事長吳泓瑩代表雙方簽約。圖／麗寶集團提供
高捷橘線O4市議會站開發案簽約，高雄市長陳其邁與名軒開發董事長吳泓瑩代表雙方簽約。圖／麗寶集團提供
麗寶集團名軒開發高捷橘線O4市議會站開發案基地現場實景。圖／麗寶集團提供
麗寶集團名軒開發高捷橘線O4市議會站開發案基地現場實景。圖／麗寶集團提供

捷運

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