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東南水泥大股東砲聲隆隆 要求公司勿荒廢資產

經濟日報 / 記者林政鋒／即時報導

東南水泥公司（1110）27日股東會，大股東砲聲隆隆，認為公司守舊荒廢資產，導致資產價值被嚴重低估，要求經營層及相關主管上緊發條，活化土地資產，創造最高效益。

東南水泥大股東、高雄政商界名人黃啟川上午受訪時說，公司40年來土地價值都沒有重估，像是高雄大順路、民族路由興富發承租的悅誠百貨每坪才29萬元，附近地價已漲翻天，其他市區土地最近有人每坪177萬元售出，但同地點的東南水泥土地帳上才16萬元。

黃啟川表示，如此荒廢資產非常離譜，公司應該要振作起來，好好負起責任。

東泥員工批評，公司太久了，上層許多幹部官僚氣息重，沒有將追求公司最高利益放在第一位，承辦人的意見上去就被打回票，嚴重影響士氣，部分上層憑著一己之私辦事，反而讓公司背黑鍋，影響企業很大。

資深建商說，高雄亞灣特區中石化二筆建地順利標脫，慶旺建設以每坪86.71萬的價格標下，溢價約15.6％，引爆高雄精華區土地爭奪戰。同樣擁有眾多精華區土地的東南水泥公司，27日股東常會大股東才會砲聲隆隆要求成立資產管理公司，活化土地資產。

據瞭解，鄰近中石化高雄亞灣特區土地旁的東泥，在成功路獅甲段就擁有1萬6,130坪土地，目前每坪帳面價值不到16萬，帳面價值僅有25.66億，若能進行資產重估，以中石化土地標脫價86.71萬換算，此塊土地價值就超過上百億，大幅超越東泥資本額57.2億，更不用講東泥手上還握有眾多精華地。

此外，華園飯店今年7月7日以總售價約27億的價格，將土地面積1,521餘坪的六合館賣給永碩投資。東泥在旁邊的自強路東金段也擁有1,157坪土地，未資產重估前的帳面價值僅有6.83億，若能資產重估後進行土地開發，潛在利益也相當龐大。

黃啟川指出，東泥在動產部分已具備公開透明化，但在不動產部分，都是創辦人陳江章生前購置的，資產沒有活化，也沒有進行資產重估。此外，東泥在高雄仁武烏林段、仁龍段、綠園段等地擁有約30公頃土地，使用分區是山坡地保育區，使用地類別是農牧用地，這些東泥資產大部分皆登記在其他關係人名下，應依法登記在東泥名下，並成立農業企業子公司統籌資產開發，為股東創造可觀利益。

東南水泥表示，尊重股東意見，將綜合評估後維護公司最高利益。

股東會 中石化

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