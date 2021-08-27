北捷永續發展 以系統安全為基石推動商業極大化

台北市政府26日辦理「2020年度台北大眾捷運系統經營維護與安全監督定期檢查暨評鑑作業」，評鑑委員對台北捷運2020年營運可靠度（MKBF）高達1,248萬車廂公里，在國際地鐵聯盟（COMET）中名列前茅表示肯定，委員也特別關切北捷加強防疫清消措施、疫情運量降低影響營收等事項，北捷總經理黃清信感謝委員歷年指導，並強調安全、可靠、舒適、便捷的服務品質從未改變，並以系統營運安全為基石，因應疫情衝擊同時兼顧公司營運，透過不斷創新及商業極大化如TOD（大眾運輸導向型發展）政策、發展生活事業及進軍電商等，增加業外收入，以利公司永續經營。

26日的評鑑由北市府交通局邀請府內、外專家學者擔任檢查委員，依據「大眾捷運系統經營維護與安全監督實施辦法」、「大眾運輸與服務評鑑辦法」，針對重點項目，如營運管理狀況及服務水準、電聯車及路線維護保養、行車安全及保安措施等，透過簡報、書面資料檢閱及現場勘查方式，全面檢視北捷經營維護與安全監督機制。

北捷將持續提升「營運可靠度」（MKBF）及全時防疫清消維護旅客健康，不斷精進維修工法，透過資料蒐集分析，預防檢修減少異常發生。

台北捷運2020年「營運可靠度MKBF」為1,248萬車廂公里(MKBF是指每發生一次延誤5分鐘以上事件的平均行駛車廂公里數，數值愈高代表可靠度愈佳)，列車可靠度達99.9991％；2021年截至7月底止，更提昇為1,356萬車廂公里，列車可靠度達99.9992％，於全世界各大城市地鐵系統中名列前茅。至於2020年旅客滿意度亦高達97.20%，顯示不論是營運可靠度或是旅客滿意度，北捷均獲得各界肯定。

北捷透過三謹系統，持續為旅客乘車安全作嚴格把關，分別為品質管理系統（ISO 9001），即精進SOP說寫做一致性流程，分月、季及年度專案，藉以管控運作機制，審查品質績效；營運安全管理（SMS），結合安全目標、風險及可靠度三方管理，強調營運實務特性，來進行深層控管改善，以確保「安全第一」的目標可以落實達成；職業安全衛生（ISO 45001），即國際組織發行的職業安全衛生標準，肯定北捷職場安全及服務品質，讓員工安心工作、民眾放心搭乘。