和勤下半年電動車、重卡零件貢獻 拉升旺季效應加乘

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）今(26)日召開法人說明會，表示下半年逐步進入傳統旺季，且電動車、重卡零件新品出貨增加，預期營運績效有望再進一步成長。

和勤優化產品組合的接單策略效益持續發揮，上半年營收12.82億元、年增30.9%；稅後淨利0.69億元、年增21.4%，每股稅後純益0.85元，營收及獲利均創歷年同期新高。受惠汽車產業復甦及電動車大幅成長，和勤上半年汽車零件營收9.04億元、年增53.1%，營收占比70.5%，為集團營收成長主因。硬碟機構件(VCM Plate)出貨則是維持穩定表現，硬碟(HDD)零件營收3.29億元、年減10.6%，營收占比25.7%。

和勤表示，上半年新台幣匯率大幅升值，影響毛利率及認列匯兌損失951萬元，致獲利成長幅度不及營收成長幅度，不過上半年獲利仍創歷年同期新高，顯見集團近年的營運改善策略收到相當的成效。另外，美系電動車大廠零件出貨穩步增量，其他品牌新能源車的座椅、門鎖等零件出貨，也隨新能源車銷量增加，新能源車零件占集團營收比重拉高至11.13%。

和勤指出，美系電動車大廠零件改採新製程，已開始量產，下半年毛利率將進一步提高；此外，和勤與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，也可望於第4季開始有產品進入量產，新能源車零件對集團營收及毛利貢獻都將再拉高。今年6月開始量產的重卡變速箱零件，出貨穩定增量，除變速箱零件外，下半年也將增加其他的重卡零件供應。

和勤硬碟零件VCM Plate，全球市占已達25%，其中有八成為高階儲存硬碟機種機構件(VCM Plate)，產品平均銷售單價與毛利均高於傳統硬碟。今年除了既有的終端客戶Seagate之外，也新增WD、Toshiba兩大終端客戶，隨著產業進入傳統旺季，且持續受惠東南亞轉單效益，下半年展望穩定樂觀。和勤表示，公司持續優化產品組合的接單策略，新能源車、重卡等新產品毛利率均高於集團平均毛利率，隨著新產品逐步量產，下半年產品組合優化與旺季效應同步發酵，獲利成長值得期待。

新能源車 營收 硬碟

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